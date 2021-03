Aperta nell’estate 2020 come evoluzione di Cascina Maria – primo esperimento di residenza d’artista ideato nel 2017 da Nicoletta RusconiArt Projects – CASCINA I.D.E.A. annuncia la programmazione 2021 per gli spazi di questo complesso rurale immerso nella campagna piemontese e trasformato in luogo dedicato all’arte e agli artisti, sempre all’insegna della sperimentazione e del dialogo tra discipline diverse.

Con Dolls and Goddesses, mostra personale di Vannessa Safavi (Losanna, 1980) che prenderà

forma dalla residenza dell’artista all’interno della cascina tra aprile e maggio 2021, dal 16 maggio 2021 inaugurano le nuove attività espositive, che proseguono a settembre 2021 con la mostra di Thomas De Falco (1982), artista in residenza da giugno 2021.

Dolls and Goddesses esplora, con umorismo e senso di provocazione, l’addomesticamento degli stereotipi di genere, analizzando le possibilità scultoree della rappresentazione del corpo e mettendo in discussione la relazione con la malattia, la sessualità e l’identità.

In mostra una serie di ceramiche smaltate che rappresentano seni di donne: opere ispirate agli ex voto, offerte votive che, in diverse culture e religioni, rappresentano frammenti di corpo di cui si chiede la guarigione. Accanto a queste, una serie di nuovi lavori realizzati combinando dettagli di mani – unghie, dita – in ceramica smaltata e grandi dipinti in silicone.

Nel corso del 2021 alcune collaborazioni con artisti e gallerie porteranno negli spazi della cascina nuove opere e installazioni, come i lavori di Paul Gees e Marco Andrea Magni con Loom Gallery, e le opere di Paolo Parisi con BUILDING Gallery.

Gli spazi esterni di Cascina I.D.E.A., caratterizzati dagli interventi permanenti site specific di Letizia Cariello e Giulia Dall’Olio, insieme a Country Unlimited – il grande spazio esterno in cui gli artisti presentano sculture e installazioni pensate per l’ambiente – restituiscono ulteriormente non solo la volontà di allontanarsi da modalità tradizionali delle istituzioni per le arti visive e quella di essere un luogo di reale sperimentazione e libertà, ma anche il senso di “fucina” di questo spazio, capace di creare una relazione osmotica tra contenitore e contenuto.

Espressione dell’anima della sua ideatrice Nicoletta Rusconi, collezionista e mecenate il cui percorso nel sistema dell’arte è in continua evoluzione, Cascina I.D.E.A. è sostenuta da un’associazione composta da critici, collezionisti, studiosi, che la affiancano nella gestione di nuovi progetti come l’edizione pugliese di Cascina I.D.E.A. che vedrà la luce a giugno del 2021 con la residenza del duo artistico Genuardi/Ruta..

“Cascina I.D.E.A. con i suoi progetti sottolinea continuamente la sua evoluzione, la volontà di sostenere la pura sperimentazione, sciogliendo i confini tra le discipline, ospitando esperimenti artistici – sottolinea Nicoletta Rusconi. Questi spazi rurali riportano gli artisti en plein airo ffrendo un’alternativa valida ai white cube, perché oggi più che mai un ritrovato rapporto con la Natura può fornire nuovi stimoli e dar vita a forme dai nuovi significati.”

