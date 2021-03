Visto il grandissimo successo e a causa delle nuove disposizioni che vedranno ancora chiusi i Musei, in attesa di Advertisements Art.Live! con altre nuove imperdibili date alla scoperta delle grandi artiste protagoniste della mostra “Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600”, ospitata a Palazzo Reale di Milano.

Le artiste esposte sono 34, tra cui le star Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana e Sofonisba Anguissola, ma anche tante artiste scoperte di recente, che saranno una vera sorpresa.

Saranno 4 i nuovi appuntamenti della serie Art.Live!, per partecipare a esclusive visite guidate in diretta dalla mostra, per ammirare opere straordinarie e inedite e conoscere aneddoti, opere e vicende personali delle artiste vissute tra il ‘500 e il ‘600, guidati da due esperti comunicatori:

Advertisements

giovedì 25 marzo, ore 19.00

con lo storico dell’arte Leonardo Catalano



domenica 28 marzo, ore 18.00

con l’esperto d’arte Sergio Gaddi



giovedì 1 aprile, ore 19.00

con lo storico dell’arte Leonardo Catalano



sabato 3 aprile, ore 18.00

con l’esperto d’arte Sergio Gaddi



La modalità è semplice: si acquista il biglietto (5 euro) sul sito www.lesignoredellarte.it, si prenota la visita, ci si connette in maniera molto semplice, e non resta che godersi – da soli, in compagnia e da qualsiasi luogo del mondo si voglia – il viaggio nelle sale di mostra.

Inoltre, se dopo la visita online si vuole visitare la mostra dal vivo, il costo della visita online sarà quasi completamente detratto dal biglietto di ingresso! Un’occasione per preparare prima la propria visita alla mostra e usufruire di due modalità di visita al prezzo di una.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram