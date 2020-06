Johannes Vermeer, Ragazza con l’orecchino di perla, 1665 circa, L’Aia, Mauritshuis



Maestri dell’arte, icone del fumetto, palazzi dove storia e bellezza si fondono dando vita a un inconfondibile concentrato di identità: questo e altro ci aspetta sul piccolo schermo durante la settimana appena iniziata, per esplorare luoghi reali e mete dell’immaginazione con il filo conduttore della creatività.

In viaggio con Sky Arte, dal Quirinale a Jan Vermeer

Per il 2 giugno, Festa della Repubblica, Sky Arte HD offre un viaggio in due luoghi altamente simbolici del nostro Paese. Alle 21.15 Dentro il Quirinale. Il Palazzo degli italiani apre anche agli spettatori televisivi le porte della residenza del Presidente della Repubblica, normalmente visitabile attraverso percorsi guidati. Sede di papi, di sovrani e dal 1946 di una delle massime cariche dello Stato, il Quirinale è anche un sorprendente ricettacolo di opere d’arte. Da circa un anno, per volontà del Presidente Sergio Mattarella, i fregi, gli arredi e i capolavori antichi hanno accolto le testimonianze del contemporaneo, dalla pittura alla scultura e al design. Narrato da Francesco Pannofino, il documentario di Sky racconta questo luogo stupefacente attraverso gli occhi e le voci di chi ci lavora, mostrando per la prima volta al pubblico la vita che scorre dietro le quinte di una giornata al Quirinale. La serata prosegue con una puntata nel secondo luogo più rappresentativo della Repubblica italiana: la sede della Camera dei Deputati, da scoprire alle 22.10 nel documentario L’aula di Montecitorio. Un secolo tra arte e storia.



Dentro il Quirinale. Il Palazzo degli italiani, Prodotto da Sky Arte in collaborazione con Anele

Giovedì 4 giugno, invece, Sky Arte HD dedica una serata alle meraviglie della pittura olandese e a uno dei suoi più grandi interpreti: Jan Vermeer. In Tim’s Vermeer. Il mistero svelato un inventore americano si getta sulle tracce del Maestro della luce per scoprirne i segreti. In particolare, secondo Tim Jenison, Vermeer si servì di strumenti ottici come la camera oscura e di giochi di specchi portare sulla tela quelli che tuttora ci sembrano autentici prodigi. E dopo le rivelazioni dell’applauditissimo documentario firmato Teller, la meraviglia sarà forse ancora maggiore. Il secondo appuntamento della serata è con un cult che val sempre la pena di rivedere: La ragazza con l’orecchino di perla di Peter Webber, dove Scarlett Johansson dà il volto ad una delle modelle di Vermeer scavando nel mistero del suo quadro più famoso.



Rai 5 Art Night, Pratt / Linus, Ideato da Silvia De Felice insieme ad Alessio Aversa e Marta Santella, Con la regia di Andrea Montemaggiori

I grandi del fumetto vanno in scena su Rai Cultura

Su Rai 5 venerdì prossimo 5 giugno il fumetto d’autore è di casa. L’appuntamento è alle 21.15 con Art Night, il programma di Rai Cultura che ogni settimana racconta il mondo delle arti da una prospettiva diversa, attraverso documentari in prima visione TV. In questa tappa esploriamo il mondo straordinario di Hugo Pratt, tra avventure vissute e disegnate: viaggi, curiosità, poesia, oscurità si intrecciano nella biografia di un pioniere della graphic novel e in quella dell’affascinante marinaio a cui legò la sua fama, il mitico Corto Maltese. Subito dopo Da Charlie Brown a Valentina. Storia di una rivoluzione a colpi di matita racconterà le vicende di Linus, la prima rivista italiana interamente a fumetti rivolta a un pubblico di adulti.



Enter the Anime, 2019, 58 min, Netflix, Con Kozo Morishita, Yoko Takahashi, Shinji Aramaki

Un mondo da esplorare su Netflix: dagli anime ai Maestri della fotografia

Il tour tra i linguaggi della creatività contemporanea continua su Netflix. Qui il documentario Enter the Anime ci introduce nel mondo dei cartoni animati giapponesi attraverso interviste a nomi di spicco dell’animazione. Da Shinij Aramaki a Yoko Takahashi scopriremo i retroscena di un genere di successo e i motivi della sua popolarità mondiale. Nei nuovi episodi della docuserie Racconti di luce, invece, fotografi e registi percorrono le strade del pianeta catturando persone, luoghi e culture da punti di vista inediti. Dal sub-continente indiano all’Australia o alle scogliere dell’Indonesia, la varietà del mondo si racconta in intense immagini d’autore.