Per festeggiare la possibilità di tornare a visitare i musei dopo i periodi di lockdown, la quinta edizione di Milano MuseoCity si svolgerà per una settimana: dal 2 al 7 marzo 2021. La manifestazione, promossa dal Comune di Milano | Cultura e realizzata in collaborazione con l’Associazione MuseoCity, è nata per far conoscere la ricchezza del patrimonio artistico dei musei cittadini e valorizzarne la funzione culturale.

A partire dal 2 marzo

i musei coinvolti aprono al pubblico le loro porte fisiche o virtuali, proponendo centinaia di appuntamenti tra visite guidate, laboratori per bambini, conferenze, incontri, aperture straordinarie e iniziative speciali tutte caratterizzate da un unico filo conduttore, I MUSEI CURANO LA CITTÀ, che intende mettere in luce la funzione di guida dei Musei anche nei momenti bui, quando ancora più importante si rivela la forza terapeutica, consolatoria e rasserenante dell’arte e dei tesori conservati nei musei, ognuno con una propria storia e connotazione, evidenziando così il contributo positivo che gli artisti e le diverse istituzioni hanno offerto alla comunità.

Quest’anno, per garantire la maggior partecipazione possibile nel rispetto delle norme di sicurezza, le oltre 85 istituzioni pubbliche e private partecipanti alla manifestazione – tra cui musei d’arte, di storia, musei scientifici, case museo, case d’artista, archivi e musei d’impresa diffusi in tutto il territorio cittadino, con alcune “incursioni” nell’area metropolitana – propongono un programma declinato sulle nuove necessità di distanziamento e ingressi contingentati, ma anche molte iniziative digitali.

Qualora la Lombardia nei prossimi giorni dovesse passare in zona arancione Milano MuseoCity 2021 rimane confermata dal 2 al 7 marzo con tutti gli appuntamenti digitali programmati.

