Villorba, 9 maggio 2023. Fabrica, centro di ricerca sulla comunicazione, è partner culturale dell’ottava edizione di Graphic Days®. Dal 4 al 14 maggio la Cavallerizza Reale di Torino si trasforma in un grande laboratorio dedicato al visual design: mostre, performance, talk, sessioni di live printing e workshop raccontano esperienze provenienti dai cinque continenti, mostrando come un’idea si può trasformare in un prodotto tangibile.

Fabrica partecipa con “Origins of the Future”, un’esplorazione interculturale e interdisciplinare delle attività e delle tematiche affrontate durante il programma semestrale di residenza attualmente diretto da Carlos Casas, artista visivo e regista spagnolo.

Il progetto riflette sulla transitorietà dei giovani residenti che, ogni sei mesi, a Fabrica trovano terreno fertile dove ispirarsi e creare connessioni in una continua tensione creativa che si sviluppa negli spazi progettati dall’architetto giapponese Tadao Ando.

Come afferma Carlos Casas, “A Fabrica cerchiamo di esplorare le varie possibilità di connessione con il passato. Ci voltiamo indietro ma per guardare avanti e proiettarci nel futuro”.

Attraverso laboratori, ricerca personale e sessioni di studio collettivo, nel corso della loro permanenza a Fabrica, i residenti mirano a ricontestualizzare la definizione di design e arte, stimolando una contaminazione reciproca di idee e pratiche.

“Origins of the Future” comprende un fanzine, una mostra e una performance multimediale in un dialogo tra analogico e digitale che avrà luogo sabato 13 maggio alle 19:00.

Concettualmente legata alla struttura del fanzine, l’esibizione rappresenta – attraverso diversi strati visivi e un output sonoro sperimentale – le molteplici personalità e competenze dei residenti e i loro processi di ricerca personale.

Fabrica è anche partner del concorso Neologia, un progetto a cura di Graphic Days® che inaugura una nuova rete di giovani talenti nel panorama della comunicazione visiva in Italia. Il progetto vincitore darà all’autrice o all’autore l’opportunità di partecipare ad un’esperienza creativa nell’ambito del programma di residenza di Fabrica: un contesto ricco di stimoli, suggestioni e contaminazioni tra workshop, lecture, concerti di artisti visionari e mentori internazionali.