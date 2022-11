Per la sua sesta edizione, e dopo aver portato nel 2021 Dante e la sua Commedia sulle campane per la raccolta differenziata del vetro di Roma, dal 4 al 6 novembre 2022 torna GAU, Gallerie d’Arte Urbana, progetto di street art che trasforma in opere d’arte i contenitori per il riciclo del vetro della capitale.

Per il 2022, GAU si confronta con il futuro e le sue visioni attraverso i colori e la creatività di più di 20 street artist italiani: un racconto di futuri possibili che si snoda lungo via Baldo degli Ubaldi e Via Cornelia, tra tecnologia e ambiente, ma anche speranze, disfattismi e timori; uno sguardo sul futuro attraverso gli occhi di Karma Factory, Lady Nina, Rise Neon, Nemea, Giusy Guerriero, Funkamore, Tito, Orgh, Teddy Killer, Hoek, Umanamente in bilico, Chiara Anaclio, Gojo, La Franz, Dez Midez, Marta Quercioli, Lola Poleggi, Leonardo Crudi, Kemh, Wuarky, Marco Réa, Muges 147.

“GAU, Gallerie d’arte urbana è un progetto incentrato sulla trasformazione delle campane della raccolta differenziata del vetro in opere di street art” spiega Alessandra Muschella, direttrice artistica. “Un museo urbano, basato sul concetto dell’arte come bene comune, il cui scopo è produrre bellezza e funzionalità, sensibilizzando la cittadinanza sulle tematiche di differenziazione dei rifiuti. Per questa sesta edizione abbiamo chiesto agli artisti di lavorare in coppia, unendo stili e tecniche per creare una serie di opere che ci raccontino come loro immaginano il Futuro”.

Su 14 campane per la raccolta differenziata del vetro nel quartiere Aurelio, lungo Via Baldo degli Ubaldi gli oltre venti artisti hanno dato vita a una nuova galleria urbana a cielo aperto.

Gau aprirà al pubblico il 4, 5 e 6 novembre con Open Gau: tre giornate di dialogo ed iniziative gratuite rivolte al territorio con: laboratorio di riciclo creativo per i bambini “ Differenziata Mon Amour , Costruttori di stelle” a cura di Maria Carmela Milano il 4 novembre alle ore 10.00 e alle ore 14.00; inaugurazione del “ Muro d’Artista “ realizzato da Molecole presso la struttura scolastica Via Cornelia 43 il 5 novembre alle ore 11.00; passeggiata Urbana performativa, alla scoperta delle campane realizzate quest’anno a cura di “ Gli Ultimi Rimasti / la Città Ideale il 6 novembre alle ore 16.00.

Il progetto, promosso da Roma Capitale,Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 –2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.