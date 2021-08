Gio Bressana, artista italiano di fama mondiale, specializzato nell’affresco di spazi abitativi con tecniche centenarie della tradizione italiana, firma da vent’anni case di capi di stato, celebrities, brand del lusso nei settori del fashion e furnitures.

Innovativo e poliedrico, Bressana è apprezzato quale esponente dell’Arte Immersiva, con le sue opere fra memoria del passato e nuovo ingegno italiano, dove i limiti di ogni singolo supporto, una parete, un elemento di arredo o un muro, smettono di esistere, offrendo allo spettatore una full immersion emozionale, una sorta di fusione psichica e mentale nell’Opera.

Da qui nasce il progetto #StaySafeinArt che mira a valorizzare l’Arte Immersiva italiana per il settore dell’Interior, promuovendo il recupero della dimensione estetica

nella vita di ogni giorno come ‘cura’ di se’. “Invito altri artisti che operano nel mio settore a seguirmi”, dice Bressana.

Le misure sanitarie imposte a causa della pandemia da Covid 19 hanno costretto a un’apnea suicida tutto il mondo della cultura e non solo, riducendo al vuoto e al silenzio piazze, musei, teatri, mete d’arte. “#staysafeinart vorrei diventasse virale per provocare un ritorno alla bellezza come nuovo spazio dove sentirsi al sicuro –

spiega Bressana -. E l’arte immersiva è il miglior contesto perché non è solo da guardare ma è da vivere”.

Bressana inaugura l’iniziativa con i primi video della creazione in diretta degli affreschi per l’ ArtMaison Room 1844, aperta a Dubai dall’arch. Enrico Valentino nel Block 8 del prestigioso Design District, e di cui Bressana è il primo testimonial.

“L’obiettivo – dichiara Gio Bressana – è che #StaySafeInArt diventi un movimento che continua nel tempo. Che altri artisti e sponsor si uniscano, nell’intento anche di promuovere l’Arte come occasione di incontro e di comunicazione dopo gli effetti devastanti delle restrizioni sociali e culturali, il distanziamento, le limitazioni, le

separazioni che stanno cambiando la vita, le abitudini e il pensiero di miliardi di persone. #StaySafeInArt è anche una provocazione per sollecitare tutti a tornare a comunicare e a vivere ritrovando spazi di serenità. Un progetto aperto a tutte le generazioni di artisti, che potranno utilizzare #StaySafeinArt per dare il loro contributo

con ogni forma d’arte per portare ovunque un messaggio di speranza e di rinascita”.

A Dubai, Bressana si è esibito nella tecnica dell’affresco, prendendo ispirazione dagli artisti immortali italiani, quali Leonardo, Michelangelo, Veronese e Tiepolo, in una interpretazione contemporanea, con contaminazioni di elementi attuali e della tradizione Araba.

Il Design District supporta l’evento in segno di cooperazione e volontà unanime di far decollare un messaggio che aspira a diventare universale.