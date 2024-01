In occasione dell’edizione 2024 della “Giornata della Memoria”, la pittrice fiorentina Elisabetta Rogai Burschtein offre a tutti agli amanti dell’arte l’opportunità di ammirare da vicino La vita a ogni costo, la sua opera pressoché inedita realizzata nel 2005. La tela dipinta a olio raffigura una figura femminile ritratta di profilo, la cui morbidezza dei seni e di una gamba (che simboleggia la vita) appaiono contrapposte alla rigidità di un braccio (la cui mano tiene tra le dita una Stella di David) e dell’altra gamba (che rimanda alla morte) nonché alla testa rasata che si staglia su un panorama oscuro, tetro, con macerie, fiamme e fumi, il tutto attraversato longitudinalmente da cinque fili spinati. L’opera, che fa parte della collezione personale dell’Artista, sarà possibile ammirarla a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (Viale Giuseppe Mazzini 200) domani 25 gennaio 2024, dalle 16 alle 19, durante il concerto di Enrico Fink e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, e il giorno successivo, venerdì 26 gennaio, dalle 14 alle 17, presso lo studio dell’Artista, in Via Giuseppe Tartini 13/b, a Firenze (zona Piazza Puccini).