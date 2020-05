Proseguono gli appuntamenti di Triennale Decameron – il format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti a sviluppare una personale narrazione – con il Presidente del MAXXI Giovanna Melandri, venerdì 22 maggio.

Nell’ambito di Triennale Decameron, Giovanna Melandri dialogherà con Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, sul futuro dei musei e delle istituzioni culturali nel post COVID-19, su come affrontare la riapertura e su quali possano essere le nuove strategie da mettere in atto.

Triennale Decameron è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo.

Tutte le “novelle” di Triennale Decameron sono trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale. Tutti i giorni alle 17.00.

I Partner Istituzionali Eni e Lavazza e il Partner Tecnico ATM sostengono Triennale

Milano anche per il progetto Triennale Decameron.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram