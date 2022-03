Sperimentale, trasgressivo, regressivo o liberatorio… Quale funzione si può attribuire allo “scarabocchio” nel processo di creazione artistica? Come affrontare la storia dell’arte attraverso questi gesti grafici sul retro dei dipinti o nei margini dei libri?

La prima conferenza che inaugura il ciclo di incontri, in programma giovedì 17 marzo alle ore 18:30 presso la Sala Cinema Michel Piccoli , prevede un dialogo tra le due curatrici della mostra: Francesca Alberti (Direttrice del Dipartimento di Storia dell’Arte dell’Accademia di Francia a Roma) e Diane Bodart (Professore alla Columbia University).

Nell’ambito della mostra Gribouillage / Scarabocchio. Da Leonardo da Vinci a Cy Twombly presentata fino al 22 maggio 2022, l’ Accademia di Francia a Roma – Villa Medici organizza un ciclo di sei conferenze invitando storici dell’arte, filosofi e antropologi a condividere la loro conoscenza della pratica dello scarabocchio in relazione al loro campo di ricerca.

