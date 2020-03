Fotogramma da Il mio vicino Totoro (となりのトトロ Tonari no Totoro) di Hayao Miyazaki, 1988, Film d’animazione 1h e 28m, Produzione Studio Ghibli

– Il dramma che il pianeta sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus, ogni tanto porta qualche buona notizia. Questa volta la novità giunge daldove l’emittente pubblica nipponica NHK ha messo online inil film, un documentario in 4 episodi che racconta la vita e l’arte del grande maestro dell’animazione giapponese

Il documentario segue il ritorno sulla scena pubblica di Miyazaki, quando a 70 anni l’artista dei manga sembrava pronto a ritirarsi a vita privata, terminando una carriera capace di spaziare tra cult inter-generazionali come Heidi e lungometraggi dallo stile inconfondibile tra cui Nausicaa della Valle del Vento, La Città Incantata e Il castello errante di Howl. Ma la sua inesauribile spinta creativa ha avuto la meglio e il fondatore del celebre Studio Ghibli è tornato al lavoro con una nuova sfida: andare oltre l’amato disegno a mano libera e sperimentare le potenzialità della computer grafica e dell’animazione in CGI, in collaborazione con giovani professionisti.



Un fotogramma da La città incantata (千と千尋の神隠し Sen to Chihiro no kamikakushi) di Hayao Miyazaki, 2001, Film d’animazione 2h 5m, Produzione Studio Ghibli



Il regista Kaku Arakawa, con cui Miyazaki ha lavorato per oltre dieci anni, ha documentato questo momento magico, dallo scoramento iniziale alla nascita di progetti inediti, in un ritratto a distanza ravvicinata, che al carattere contraddittorio e a tratti burbero di un artista pieno di risorse giustappone la fragilità e la tenerezza di mondi fantastici che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo.

Il documentario è suddiviso in quattro episodi, tutti visibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma del colosso televisivo giapponese NHK:

• Ponyo on the Cliff by the Sea – Primo Episodio

• Drawing What’s Real – Secondo Episodio

• Go Ahead – Threaten Me – Terzo Episodio

• No Cheap Excuses – Quarto Episodio

Regista, autore di numerosi anime e manga, Hayao Miyazaki ha conosciuto sin dagli esordi con le proprie opere un grande successo in Giappone. In Occidente la sua affermazione è stata successiva ai premi internazionali ricevuti prima al Festival di Berlino dove nel 2002 si aggiudicò l’Orso d’Oro con per il film La città incantata, e l’anno successivo agli Academy Award quando all’artista giapponese fu assegnato l’Oscar per il miglior film d’animazione sempre per lo stesso lungometraggio. Nel 2005 a Miyazak è stato insignito il Leone d’Oro alla carriera alla 62ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.



Un fotogramma del documentario 10 Years with Hayao Miyazaki, di Kaku Arakawa | Courtesy © 2019 NHK

Vedi anche:

• VIDEO: 10 anni con Hyao Miyazaki