Oltre trenta tra ricercatori e studiosi che dal 16 agosto del 1972 ad oggi si sono occupati dei

Bronzi di Riace si ritrovano sulla terrazza del MArRC per il convegno internazionale I Bronzi di

Riace: 50 anni di studi e ricerche: tre giorni di presentazioni, approfondimenti, nuovi rilevamenti e

proposte intorno ai due guerrieri di bronzo dei quali da luglio 2022 si celebra l’anno del

ritrovamento.

In quello che è stato definito l’anno della Calabria e della Magna Grecia – con spazi dedicati sui

media di tutto il mondo, ma anche al Metropolitan Museum di New York e alla Festa del Cinema di

Roma – le celebrazioni del 50° Anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace promosse dalla

Regione Calabria continuano con un convegno d’eccezione a cura del Segretariato Regionale del

Ministero della Cultura per la Calabria.

L’archeologia subacquea incontra così l’arte antica, il restauro e la valorizzazione del territorio con

quattro sezioni dedicate di approfondimento che vedranno alternarsi al tavolo grandi studiosi,

archeologi, e non solo, italiani e stranieri.

I Bronzi di Riace non rappresentano solo due statue, ma un intero ecosistema culturale, quello

della Magna Grecia, quello del cuore del Mediterraneo. Nei tre giorni di incontri si svilupperanno

diversi temi.

Nella sezione archeologia subacquea il convegno sono presentate le campagne di ricerca che

hanno interessato l’area del ritrovamento dei Bronzi fino al 29 ottobre 2022. Tra gli appuntamenti, i

diretti protagonisti delle indagini di ricerca archeologica sui fondali antistanti Riace Marina

presentano al pubblico i risultati delle attività di ricerca con focus su uno scavo archeologico

“inverso”, a partire dal giorno di rinvenimento fino alla più recente campagna di indagine condotta

dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Calabria con il proprio funzionario

archeologo subacqueo d’intesa con i reparti di specialità dell’Arma dei Carabinieri – Nucleo

Carabinieri Subacquei di Messina, Centro addestramento Carabinieri subacquei di Genova e

Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza.

La sezione Storia dell’Arte Antica del convegno propone gli studi che fin dalla scoperta sono stati

elaborati e che non accennano a pause, testimonianza dell’importanza del rinvenimento delle due

statue nel mare di Riace e della loro attualità. I Bronzi di Riace: 50 anni di studi e ricerche presenta

gli ultimi risultati, tra i quali l’importante contributo di recentissime ricerche in Grecia con

l’individuazione dell’area dove vennero fuse le due statue. Una nuova serie di studi rivela anche

l’importanza della ricostruzione delle rotte mediterranee nell’antichità, supportate da sempre più

numerosi rinvenimenti di relitti con relativo carico. Due relazioni affronteranno questa problematica

giungendo a conclusioni importanti per l’archeologia subacquea.

Per la sezione del restauro il convegno internazionale pone a confronto studi interdisciplinari per la

prevenzione e protezione dei Bronzi di Riace. La storia dei Bronzi di Riace non termina con la loro

scoperta e recupero: la conservazione delle due statue costituisce di fatto una serie di capitoli che

si aggiungono a quanto già finora detto e illustrato. Le relazioni del Convegno aprono nuovi

scenari, dove si percorrono strade nuove circa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei due

capolavori, sottoposti a impatti nuovi e continui da affrontare in tempi rapidi e con cognizione di

causa. In questo senso, i Bronzi di Riace diventano di fatto dei veri apripista per nuove tecniche e

metodi di restauro per quanto il Mediterraneo ha conservato nei suoi fondali, oggi interessati da

inquinamenti che danno vita a nuove sfide anche per l’archeologia subacquea.

La quarta sezione insiste sulle nuove vie della valorizzazione. Nell’ultimo quarto del XX secolo il

mondo è radicalmente cambiato con l’affermazione di internet e di nuove tecniche di

comunicazione. La globalizzazione ha trasformato il modo di percepire la realtà, anche quella che

fino a pochi anni fa era rappresentata dai musei di archeologia. La trasformazione in atto riguarda

anche i Bronzi di Riace e tutta l’archeologia subacquea del Mediterraneo: dalle tecniche

antisismiche per la conservazione dei reperti alle luci, dalla temperatura al grado di umidità

determinato dal numero di visitatori presenti. Nuova e determinante importanza viene inoltre

conferita all’ambiente che ha custodito nel tempo i siti archeologici sommersi: l’acqua del

Mediterraneo, che diventa co-protagonista insieme ai Bronzi di Riace.