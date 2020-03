Elio Germano interpreta Antonio Ligabue nel film Volevo nascondermi diretto da Giorgio Dritti | Foto: © Chico De Luigi

– Buone notizie dalla. Il Festival del Cinema di Berlino che quest’anno celebra la sua settantesima edizione sotto la direzione di Carlo Chatrian e con una giuria presieduta dae composta daha assegnato l’Orso d’argento per miglior attore a, che interpreta il ruolo dell’artista Ligabue nel filmIl film diretto daè prodotto dae attende di uscire nelle sale italiane con

Volevo Nascondermi segue la vita di Antonio Ligabue, lungo il percorso che lo porterà dalla Svizzera, dove nasce figlio di emigrati italiani, alla provincia di Reggio Emilia nella “Bassa Reggiana” sulla sponda destra del Fiume Po dove trascorse gran parte della sua esistenza.

Un film che traccia i confini tra genio e follia di un artista oggi grandemente celebrato, ma che visse in solitudine il suo talento e la sua diversità in una capanna lungo il fiume, con i ricoveri in manicomio, il rifiuto del mondo che lo circondava e la speranza di essere riconosciuto, amato, fino all’incontro con un altro artista – lo scultore Renato Marino Mazzacurati (nel film interpretato da Pietro Traldi) – che lo aiuterà ad approdare all’arte, alla pittura, come forma di espressione naturale, innata del suo esistere. Un percorso non facile, non immediato certo – un quadro per un piatto di minestra – ma che lo porterà a scoprire se stesso e a scoprirsi al resto del mondo.

[embedded content]

