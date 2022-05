Mercoledì 11 maggio alle ore 11,30 sarà presentata alla stampa, nella prestigiosa Aula Giulio Cesare in Campidoglio, la Total Peforming 7 Arts for Peace realizzata dalla FESTA delle 7 ARTI, il movimento artistico fondato dalla regista e performer Francesca Chialà che avrà luogo sabato 14 maggio dalle ore 11 (fino al primo pomeriggio) in Piazza Tevere (riva sinistra del Tevere tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini).

Per promuovere la pace tra i popoli e la cura della natura e dell’ambiente, bambini ucraini scappati dalla guerra e ospitati nei centri di accoglienza di Roma, assieme ai bambini delle scuole Montessori, si divertiranno a colorare 12 lunghe tele di complessivamente 120 metri, stimolati dalla musica dal vivo, dal canto e dalla danza – sulle note dell’Inno di Mameli, dell’Inno alla Gioia della 9° Sinfonia di Beethoven, sulle arie della Turandot e del Nabucco, grazie all’Orchestra Sinfonica Città di Roma e al Coro Accademia Vocale Romana – in un lungo happening artistico.

La performance artistica si terrà nella Giornata Mondiale del Paziente Oncologico e nel Tevere “remeranno verso l’arte” le barche dei principali circoli di canottaggio, per sostenere un team di donne americane con tumore al seno che verranno in Italia per l’occasione e la squadra di canottiere dell’associazione Rosaremo, fondata da donne che sono state affette dallo stesso male.

Per l’occasione, tanti straordinari cantanti e musicisti suoneranno musica sinfonica, lirica, jazz, soul e pop – tra i quali Gianluca Guidi, attore e regista, e la campionessa paraolimpica Annalisa Minetti – sulla riva e su un battello nel Tevere, sotto Ponte Sisto, davanti alle 12 tele, mentre Francesca Chialà duetterà con la performer cinese Jing Paris Artist che verrà da Parigi per portare la follia delle sue maschere e le sue giocose interpretazioni.

Tutta la riva sinistra di Piazza Tevere sarà ripulita, lungo le sponde del fiume, grazie alle associazioni ambientaliste Legambiente, MareVivo, Tevereterno, TevereDay, il coinvolgimento dei cittadini e il supporto delle Istituzioni, per valorizzare la manifestazione storica di Legambiente proprio del 14 maggio, Spiagge e fondali puliti, sempre in occasione del Total Performing 7 Arts for Peace.

“È solo l’inizio del percorso Ho deciso di adottare il Tevere – dichiara Francesca Chialà – un progetto a lungo termine in cui voglio contribuire concretamente a riappacificare le persone con il fiume che ha reso possibile la nascita e la prosperità della nostra amata Roma. Unirò la mia innata passione per le 7 Arti, che ho tradotto in arte contemporanea performativa con i valori universali dello sport, e dell’ambiente, in una gioiosa FESTA di RINASCITA del Tevere. E invitare i romani a scoprire quella che era una grande passione di Gian Lorenzo Bernini, intrattenersi a contemplare il Tevere che scorre.”