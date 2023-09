Il team curatoriale della Biennale d’Arte Contemporanea di Diriyah 2024 è guidato dalla curatrice di fama mondiale Ute Meta Bauer in qualità di Direttore Artistico e comprende il curatore della Fondazione Biennale di Diriyah Wejdan Reda (SA) e i curatori Rahul Gudipudi (IN), Rose Lejeune (UK) e Anca Rujoiu (RO). Insieme, portano esperienze e intuizioni da diversi contesti geografici, ampliando la mostra della Biennale con formati artistici come la performance, il suono, le pratiche basate sulla ricerca e le forme digitali.

La Biennale è stata sviluppata come un’entità vivente piuttosto che come un quadro statico, con una forte attenzione alla conversazione e al processo. Collaborazioni e partnership collegheranno gli artisti e gli architetti partecipanti con produttori culturali locali, musicisti, enti no-profit, ristoratori, commercianti e agricoltori, evidenziando come le pratiche artistiche oggi si impegnino con la società a più livelli. L’intento è quello di creare spazi di incontro e scambio personale con e tra comunità diverse. Da aprile 2023, il programma Biennale Encounters offre una serie regolare di incontri pubblici, conferenze con gli artisti, workshop e altre attività all’interno del distretto di JAX.

Tra gli altri membri del team principale figurano Laura Miotto e Savina Nicolini / SNA (scenografia), Attitudine Forma (produzione artistica), Kai von Rabenau / mono.studio (graphic design), Ebrahim Hassan (redattore arabo principale), Laura Schleussner (redattore capo) e Lucas Goy / les éclaireurs (lighting design). Essi sosterranno la visione curatoriale di un’esperienza espositiva multisensoriale.

In preparazione alla Biennale d’arte contemporanea di Diriyah del 2024, Bauer e i membri del team principale hanno intrapreso viaggi di ricerca in varie regioni dell’Arabia Saudita, tra cui Dammam, Khobar, Al-hasaa, Riyadh, Jeddah, Khamis Mushait, Abha e Rijaal Almaa. Queste visite si sono concentrate sulla creazione di dialoghi con artisti sauditi di diverse generazioni per conoscere la ricca e variegata scena culturale del Paese.

Ute Meta Bauer, direttore artistico della Biennale d’Arte Contemporanea di Diriyah 2024: “Sono felice e onorata di far parte di questo straordinario progetto. Il team della Fondazione Biennale di Diriyah e il team di questa edizione della Biennale d’Arte Contemporanea riuniscono un’ampia esperienza in termini di aree geografiche e competenze, che fornisce un contesto inestimabile per il nostro approccio orientato allo sviluppo. L’Arabia Saudita ha una lunga e ricca storia dell’arte ed è stato un privilegio incontrare così tante pratiche nel corso di mesi di ricerca. Il nostro obiettivo è quello di impegnarci a fondo con il luogo e con le conversazioni che vi si creano, creando al contempo nuove connessioni all’interno della regione e oltre“.

Aya Al Bakree, CEO della Fondazione Biennale di Diriyah: “È con grande piacere che annunciamo il team principale per la prossima edizione della Biennale d’Arte Contemporanea di Diriyah. L’esperienza che questa forte squadra apporta alla Diriyah Biennale Foundation non solo amplia il nostro bagaglio di conoscenze, ma aggiunge anche diversità alle forme d’arte che presentiamo e al pubblico che raggiungiamo“. Dopo il grande successo della Biennale d’Arte Contemporanea di Diriyah inaugurata nel 2022, il team di questa edizione darà un contributo significativo alla vitalità dell’arte contemporanea in Arabia Saudita e alla presenza della cultura saudita sulla scena mondiale”.

Il Direttore artistico è stato selezionato da un Comitato consultivo indipendente, di cui fanno parte Rafal Niemojewski (presidente), Raneem Farsi, Antonia Carver, Sara Binladen e Akram Zaatari. Sono stati contattati diversi candidati e la decisione è stata presa in base secondo criteri che seguono i principi curatoriali della DBF che ha puntato a creare un team curatoriale solido a lungo termine, con un impegno collettivo per lo sviluppo delle capacità.

Con la consapevolezza del sito specifico di Diriyah, la Biennale d’arte contemporanea di Diriyah 2024 intende mettere in contatto artisti dell’Arabia Saudita, della regione e di altre parti del mondo. Il periodo espositivo della Biennale, della durata di tre mesi, presenterà progetti artistici e architettonici di nuova commissione, oltre a opere d’arte e progetti di ricerca già esistenti, in una serie di ex magazzini riconvertiti. Durante questo periodo, un programma di performance, concerti e letture di poesie si estenderà dal sito della Biennale all’ambiente circostante, compreso il Wadi Hanifah. Alcune di queste opere riflettono e si confrontano con il processo di trasformazione senza precedenti in atto oggi in Arabia Saudita.

La Biennale d’Arte Contemporanea di Diriyah è organizzata dalla Fondazione Biennale di Diriyah, un’istituzione pubblica fondata nel 2020 e dedicata a promuovere l’espressione creativa e l’apprezzamento per la cultura e le arti in Arabia Saudita. La Diriyah Biennale Foundation produce anche l’unica Biennale d’arte islamica al mondo, che si svolge a Gedda. Le due Biennali sono organizzate e sviluppate dalla Fondazione ad anni alterni. La sede della Fondazione Biennale di Diriyah si trova nel quartiere JAX di Diriyah, accanto a studi di artisti, a un dipartimento del Ministero della Cultura e alla futura sede di un museo d’arte contemporanea.

Diriyah, alla periferia nord-occidentale di Riyadh, è la sede storica della Casa di Saud e della sua residenza reale At-Turaif, un insediamento najdi in mattoni di fango fondato nel XV secolo che dal 2009 è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Inizialmente un’oasi, Diriyah si è formata intorno al Wadi Hanifah, una valle con un fiume stagionale, dove la presenza umana risale a circa 80.000 anni fa – una storia che è attualmente oggetto di esplorazione archeologica.