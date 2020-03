Nei giorni di assoluto allarme per nostra società, la cultura non rimane indifferente e risponde facendosi trovare pronta, nelle opere di uno dei suoi originali interpreti.

In un quotidiano caotico, turbato e imprevedibile, la migliore arte contemporanea sa muoversi con una necessaria sensibilità, mediante immagini che non appesantiscono lo sguardo, ma progettano nuove nascite, altri spiragli da cui emanare bellezza e significato. Accade così di scoprire chi sa toccare le aree più intime del pensiero, che non aggiunge ma toglie peso alla visione, facendo riferimento all’essenziale come non si era mai visto. Figure non uniformate e temprate, artisti che esprimono un vocabolario inaspettato quanto armonico, che conduce a suggestioni rivolte a più sensi, coordinate e punti di vista. Al motto restiamo a casa, l’arte continua sui social la sua missione, attraverso lo sguardo dei nuovi maestri.

Uno degli artisti più innovativi sulla scena internazionale è senza dubbio Mario Vespasiani, nato 41 anni fa nel golfo di Venezia e capace come pochi di trasformare la pittura dall’interno, muovendosi tra figurazione e astrazione, nell’interpretazione del presente in chiave metaforica, allusiva e di grande respiro. Nelle sue opere emergono temi quotidiani, che pur senza un riferimento diretto, si aprono ad un sentimento universale e a molteplici interpretazioni. Tra le mostre d’arte contemporanea sul territorio nazionale in questo inizio 2020, va segnalata quella andata in scena presso lo spazio One Lab Contemporary nella città picena di Ripatransone che ha posto il focus sulla componente intellettuale e simbolica della pittura, descrivendo la discesa nel profondo, mediante l’uso di un unico colore, il Blu.