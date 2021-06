La mostra Routes presenta i lavori dei 10 artisti vincitori del ReA! Art Prize 2020 con una ricerca curatoriale pensata appositamente per lo Scalo Lambrate. Routes fa riferimento sia al percorso creativo degli artisti che allo spazio stesso, un ex spazio industriale oggi riconvertito. La mostra vuole offrire al pubblico una visione approfondita della pratica degli artisti per creare una connessione con la loro prospettiva del mondo. La nostra missione rimane la stessa: dare visibilità a giovani artisti emergenti mettendoli in contatto con il pubblico e i collezionisti.

La mostra Vernissage Routes presso Scalo Lambrate a Milano, sarà visitabile dal 26 giugno all’11 luglio (dalle 12.00 alle 21.00) e l’ingresso sarà gratuito.