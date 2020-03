Degas. Passione e Perfezione. Courtesy Nexo Digital

Storie e meraviglie dell’arte per viaggiare con l’immaginazione restando comodamente in poltrona: è la proposta delle emittenti televisive nazionali, che in queste settimane riformulano i palinsesti in un invito a riscoprire il gusto della bellezza. In onda documentari, film e contenuti speciali per conoscere meglio l’immensa ricchezza del patrimonio italiano, avvicinarsi ai protagonisti dell’arte da un punto di vista nuovo, lasciarsi intrigare da immagini spettacolari e personaggi curiosi. E molto spesso tutto questo è a costo zero: oltre alledisponibili in tv e online,mette a disposizione insul nostro patrimonio artistico e sui grandi maestri della tradizione, da Michelangelo Caravaggio . Un’occasione imperdibile per fare il pieno di creatività e, perché no, prendere nota di musei, parchi archeologici, città d’arte da visitare in futuro.Scopriamo insieme gli appuntamenti da non lasciarsi sfuggire questa settimana.

Rai Uno punta tutto sui tesori del Belpaese e mercoledì 1° aprile in prima serata ripropone a grande richiesta Stanotte a Firenze di Alberto Angela.Torna la formula di successo inaugurata nel 2015, per mostrarci nel silenzio misterioso della notte i gioielli più splendenti della penisola. Dagli Uffizi alla Cupola del Brunelleschi, dal Campanile di Giotto ai dipinti del Rinascimento, è in arrivo un viaggio in altissima definizione nella culla dell’arte italiana. Per chi non potesse collegarsi è comunque disponibile la puntata su RAI Play.

Su Rai 5, invece, i riflettori puntano sul fumetto con Diabolik sono io, documentario di Giancarlo Soldi. Venerdì 3 aprile alle 21.15 il mitico nato di Clerville inventato dalle sorelle Giussani abbandona l’interminabile lotta con l’ispettore Ginko, per raccontarsi al pubblico nell’ambito di Art Night. Ma il giallo non termina qui: subito dopo, andrà in onda un documentario su Sergio Ceccotti, artista contemporaneo che si trasforma in detective su tele dense di misteri.

Su Sky Arte una grande notte aspetta gli art lovers giovedì 2 aprile. Si comincia alle 18.40 con Degas, Passione e Perfezione, il docufilm di recente uscita sul maestro dell’Impressionismo. Dalle celebri ballerine ai caffè di Parigi e agli eleganti nudi femminili, David Bickerstaff porta in scena l’avventura di un artista brillante e contraddittorio, da ammirare in un viaggio tra grandi musei d’Europa. La serata si apre ufficialmente con un’attesa prima visione tv: basato su una storia vera, il lungometraggio Tommy e l’asta dei cervelli ribelli è pronto a mostrarci il mondo con occhi nuovi: quelli di un ragazzo autistico di 22 anni che gira l’Italia per realizzare un singolare progetto costruito tutto intorno all’arte. E ancora, dalle 22.15, la serie I segreti di Parigi racconterà la capitale francese attraverso storie inedite e misteriose.

Esplosiva la serata di venerdì 3 aprile, tutta dedicata al punk: dalla moda alla musica, dalle strade di Londra a quelle di Detroit, quattro documentari esplorano il deflagrante fenomeno degli anni Settanta. In primo piano, alle 21.15, una regina indipendente e rivoluzionaria: Vivienne Westwood. Icona. Attivista, nel film della regista ed ex modella irlandese Lorna Tucker.

Domenica 5, infine, ci lanceremo sulle tracce del più celebrato artista del Novecento: con Picasso & Barcellona approfondiremo il rapporto del genio andaluso con una città vulcanica e stravagante quasi quanto lui, mentre nel docufilm Il giovane Picasso Phil Grabsky è pronto a portarci dalla Spagna a Parigi, per scoprire come nacque l’opera più scandalosa della storia dell’arte.



La locandina del film Westwood. Punk. Icona. Attivista (2019) | courtesy © Wanted Cinema