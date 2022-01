Dopo il Quarto Stato, la cui digitalizzazione in HD ha consentito di

scoprire gli incredibili dettagli del capolavoro divisionista di Pellizza da

Volpedo (visibile qui), il Museo del Novecento di Milano e

Haltadefinizione, tech company di Franco Cosimo Panini editore,

dedicano una giornata alla digitalizzazione con tecnologia gigapixel di

una selezione di capolavori conservati nel museo milanese.

Le opere digitalizzate sono Elasticità (1912), Corpo umano (Dinamismo,

1913) e Dinamismo di un corpo umano (1913) di Umberto Boccioni, il

Ritratto di Paul Guillaume di Amedeo Modigliani (1916), Wald Bau di

Paul Klee (1919) e infine Composizione di Vasilij Kandinskij (1916).

Il Museo del Novecento ha deciso di indagare con immagini ad alta

definizione una selezione di capolavori, esposti nelle sale recentemente

rinnovate, al fine di monitorare lo stato di conservazione. Le tecnologie

di acquisizione sono sviluppate da Haltadefinizione in collaborazione con

il partner Memooria.

“L’acquisizione di opere d’arte con tecnologia gigapixel consente di

raccogliere informazioni utili al monitoraggio in maniera totalmente non

invasiva e non dannosa per l’originale” afferma Luca Ponzio, fondatore

della tech company, “e allo stesso tempo consente di contribuire alla

fruizione e alla valorizzazione delle opere stesse”.

I capolavori acquisiti saranno presto a disposizione del pubblico sul sito

del Museo del Novecento e di Haltadefinizione, per scoprire i dettagli più

segreti e le scaglie di colore delle pitture futuriste. Una visione immersiva

e dettagliata che integra l’emozione di ammirare le opere nella sale

espositive.

Caratteristiche della digitalizzazione in gigapixel

Le opere selezionate sono state riprese con tecnologia gigapixel, una

innovativa tecnica fotografica che permette di ottenere un’immagine

digitale di grande formato e in alta risoluzione (minimo 800 ppi)

estremamente nitida e accurata.

L’elevata precisione consente di riprodurre fedelmente un’opera d’arte,

sia nelle proporzioni che nella cromia, e di osservarla dettagliatamente

fino ai minimi dettagli.

L’immagine digitale si rivela uno strumento significativo per il

monitoraggio e la conservazione dei beni culturali: peculiarità come

micro-sollevamenti, cretti o pattern di degrado nella pellicola pittorica,

che sarebbero invisibili o non identificabili a occhio nudo, possono essere

documentati e studiati attraverso un’approfondita ispezione digitale

della superficie dell’opera. Un’immagine gigapixel rappresenta quindi un

insostituibile supporto per il monitoraggio dello stato conservativo delle

opere, permettendo di esaminare e supervisionare nel tempo

l’evoluzione del grado di deterioramento della superficie attraverso il

confronto di dati raccolti in momenti e acquisizioni differenti.

Come nasce un’immagine gigapixel

Un’immagine gigapixel viene realizzata grazie a una serie di scatti in alta

risoluzione di porzioni dell’opera, successivamente uniti con un software

apposito attraverso un processo di stitching, che consente di ottenere

un’unica immagine dell’intero soggetto. In base alla dimensione

dell’opera vengono effettuati numerosi scatti che variano da decine a

centinaia, adottando accorgimenti specifici per garantire il rispetto degli

standard di massima sicurezza per l’opera originale.

Le angolazioni di ripresa e gli strumenti utilizzati per il setup vengono

studiati ad hoc per ogni opera e ogni ambiente espositivo, consentendo

così di evitare la movimentazione dei dipinti.

Il sistema di ripresa viene calibrato per mezzo di target specifici per una

massima resa del colore, della nitidezza dell’immagine e per ridurre al

minimo la quantità di rumore negli scatti fotografici. Il sistema di

illuminazione è dotato di filtri UV-cut che eliminano la componente

ultravioletta dal fascio di luce, potenzialmente dannosa per l’opera.

Gli strumenti di acquisizione sviluppati da Haltadefinizione rispondono

alle più severe direttive previste per la tutela delle opere d’arte e sono

validate dall’Istituto Superiore per il Restauro (ICR).