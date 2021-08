Dal 15 agosto all’8 novembre 2021, un’invasione di sculture colorate e multiformi sarà esposta negli spazi delle “Gallerie Sardegna ”, la nuova insegna che identifica il network dei quattro centri commerciali Nhood sardi ( Olbia Mare – Olbia, I Fenicotteri – Santa Gilla/Cagliari, Porte di Sassari – Sassari e Marconi – Cagliari). L’obiettivo è valorizzare in tutti i centri le potenzialità e i servizi offerti oltre all’offerta commerciale e dare un contributo tangibile alla lotta al Cambiamento Climatico e all’Economia Circolare, obiettivi che Nhood si pone nel piano di attivazioni per generare impatto positivo , sul Pianeta, sulle Persone e sulla Prosperità.

Nhood , società di servizi immobiliari focalizzata sugli immobili a uso misto e sulle riqualifiche urbane, nonché attore primario del mondo dei centri commerciali, organizza “ RigenerArte ”, la prima mostra di Cracking Art dell’isola, in collaborazione col Movimento Artistico Cracking Art, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, e con il patrocinio del Comune di Sassari, del Comune di Cagliari e del Comune di Olbia, e con la collaborazione dell’associazione CRAMA – Centro Recupero Animali Marini Asinara; di CEAS Isola di Sant’Antioco – Centro di Educazione Ambientale; di CEAS Santa Gilla – Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità; di Ecoistituto MED – Ecoistituto Mediterraneo; di SEAME Sardinia – per la tutela e la conservazione del mare e delle sue risorse e della Riserva di Biosfera MAB “TEPILORA Rio Posada e Montalbo” – parco naturale regionale Posada Torpè Lodè Bitti.

L’arte incontra la sostenibilità nella prima mostra diffusa di Cracking Art in Sardegna, in scena nelle “Gallerie Sardegna” di Nhood a Olbia, Sassari e Cagliari

