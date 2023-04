Copyright immagine: Erik Saglia, Lisitea, Manifesti Satellite 2023,courtesy the artist

Apertura straordinaria delle proprie collezioni, supporto ai giovani artisti emergenti, approfondimenti per futuri investitori. Iniziative che testimoniano del legame consolidato tra il Gruppo Intesa Sanpaolo con MIART e del costante supporto allo sviluppo culturale del territorio, che va peraltro a consolidare la centralità di Milano nel panorama nazionale e internazionale dell’arte moderna e contemporanea.

Per chi intende approfondire la conoscenza sul diritto dell’arte e dei collezionisti, un’ulteriore opportunità negli stessi giorni è data da tre incontri con alcuni dei maggiori esperti di diritto e fiscalità e professionisti del mondo del collezionismo. Queste le date: Venerdì 14 aprile alle ore 17.30 sul tema “Notifica. I destini delle opere d’arte vincolate” Sabato 15 aprile alle ore 17.30 su “Il valore della tutela. Come proteggere la collezione” Domenica 16 aprile alle ore 15.00 sul tema “Archivi d’artista. Quando l’autentica è una garanzia”.

In occasione della Milano Art Week (11-16 aprile) – la settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea, grazie alla collaborazione tra MIART e le principali istituzioni pubbliche e private milanesi – le Gallerie d’Italia aprono eccezionalmente le porte dell’esclusivo caveau. Nel cuore di Palazzo Beltrami (sede storica della Banca Commerciale Italiana), il visitatore avrà l’opportunità di apprezzare una selezione di quasi 500 opere scelte dalla ricchissima raccolta d’arte moderna e contemporanea di Intesa Sanpaolo. Uno spazio unico che offre l’inedita opportunità di compiere un vero e proprio viaggio nell’arte del Novecento italiano e internazionale. La possibilità di accedere anche a questa raccolta, nei giorni di svolgimento di Milano Art Week, è compresa nel biglietto del museo.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy