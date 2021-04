Con nove nuove opere murarie di otto street artists di fama internazionale, diffuse in due quartieri della periferie di Roma e nella Regione Lazio, si chiude la prima edizione di Street Art for Rights, il progetto ideato da Peppe Casa e curato da Oriana Rizzuto, che sostiene l’ideazione e la creazione di opere di arte urbana, con l’obiettivo di creare un museo a cielo aperto, pubblico e gratuito, al di fuori dei percorsi più battuti della capitale.

Partita dalle periferie di Settecamini e Corviale, dove ha affrontato i temi dell’agenda ONU 2030 con gli street artists Moby Dick, Diamond e SOLO, l’azione di Street Art for Rights, si è successivamente “espansa” nella Regione Lazio, coinvolgendo anche gli artisti Motorefisico Tina Loiodice, Oniro, Marcello Russo e Alessandra Carloni, che hanno realizzato le loro opere a Cassino e a Latina, con l’obiettivo di mettere in contatto alcune zone della regione, contraddistinte da contesti sociali e territoriali unici, con la realtà creativa contemporanea portandole alla ribalta del palinsesto delle offerte artistiche e performative.

Tutte le opere sono state prodotte anche con vernici speciali AirLite capaci di assorbire gli agenti inquinanti e trasformarli in sostanze inerti attraverso un processo chimico attivato dalla luce solare.

Le foto sono di Gloria Viggiani.

La prima fase di Street art for Rights, a Roma dal 18 al 28 marzo, nei quartieri Settecamini e Corviale, è stata ideata e diretta da Giuseppe Casa, curata da Oriana Rizzuto, e organizzata dall’associazione culturaleTaste and Travel in collaborazione con MArtegallery. Si è avvalsa della collaborazione di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, (main partner), e delle partnership di World Food Programme Italia, Banco Alimentare, Comunità Sant’Egidio, Forum Disuguaglianze e Diversità, Italia che cambia, GreenPeace, MArte Social, Comitato di Quartiere di Settecamini, Laboratorio di Città Corviale, Museo delle Periferie, Wunderkammern Contemporary Art Gallery, Dorothy Circus Gallery, Contemporary Cluster. E’ patrocinata da Rai per il Sociale, e la media partnership di Radio Live e TGR. Partner tecnici Ater e AirLite.

Il progetto capitolino è promosso da Roma Culture, vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.

Street Art for RIGHTS – Regione Lazio, con gli artisti Diamond e SOLO, Moby Dick, Motorefisico Tina Loiodice, Oniro, Marcello Russo e Alessandra Carloni è organizzato dall’associazione culturale Mitreo Iside e si avvale anche del supporto di MArte Social e MArteGallery, del collettivo Ammuri Liberi di Cassino, e dei Comuni di Cassino e di Latina. Partner tecnici Ater, AirLite e Hard2buff. Il progetto è promosso e sostenuto dalla Regione Lazio, in collaborazione con gli assessorat alla cultura dei Comuni di Cassino e di Latina.

