Le Scuderie del Quirinale pubblicano un video per raccontare il dietro le quinte della mostra Raffaello 1520 – 1483. La mostra che è stata aperta al pubblico, con accessi contingentati solo per una settimana a causa dell’emergenza sanitaria in Italia per il coronavirus, rimane in attesa di conoscere il proprio futuro.

Nel frattempo le Scuderie hanno avviato un ricco programma di attività online.

L’esibizione era programmata dal 5 marzo al 2 giugno 2020 e riunisce oltre 200 lavori, tra opere di confronto, dipinti e disegni di mano dell’Urbinate, con uattenzione al periodo romano che consacrò Raffaello Sanzio quale artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria in Italia e nel mondo.

Tra le opere riunite nell’esibizione la Madonna del Granducae la celebre Velata dalla Galleria Palatina di Firenze parte del circuito degli Uffizi, la Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna, la Madonna Alba dalla National Gallery di Washington, il Ritratto di Baldassarre Castiglione e l’Autoritratto con amico dal Louvre. Questi sono solo alcuni tra i musei che hanno contribuito ad arricchire la rassegna con opere dalle loro collezioni assieme alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Fondazione Brescia Musei, i Musei Vaticani, la National Gallery di Londra, il Museo del Prado, l’Albertina di Vienna, il British Museum, la Royal Collection, il Musée des Beaux-Arts di Lille.

[embedded content]

Il video del backstage della mostra Raffaello 1520 – 1483 alle Scuderie del Quirinale

Vai alla photo gallery:

I grandi capolavori di Raffaello

L’incommensurabile talento di Raffaello Sanzio.



Leggi anche:

• FOTO – I grandi capolavori di Raffaello

• Se il calore di Raffaello, in mostra alle Scuderie del Quirinale, può aiutarci a superare la paura

• Raffaello e i tesori di Roma antica: l’attualità di una lettera di 500 anni fa

• Raffaello 1520 – 1483

• La Fornarina come non l’avete vista mai

• Raffaello superstar alle Scuderie del Quirinale con 200 capolavori

• La fortuna della Deposizione Baglioni di Raffaello nelle copie perugine

• Le trame di Raffaello. Il restauro dell’arazzo Madonna del Divino Amore del Museo Pontificio di Loreto

• FOTO – Raffaello a Berlino

• Raffaello Sanzio: biografia

• Aspettando Raffaello: dai teatri alla Domus Aurea, tutti gli appuntamenti con il Divin Pittore

• Perugia si prepara a celebrare Raffaello con tre grandi mostre

• Le Marche celebrano Raffaello: tutti gli appuntamenti in programma

• Da Modigliani a Raffaello: al cinema la primavera è nel segno dell’arte



Il Sogno di Raffaello non si ferma. Su ARTE.it un intero canale dedicato a Raffaello Sanzio nel 500° anniversario dalla morte dell’artista: www.arte.it/raffaello

Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram