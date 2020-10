Dal 30 ottobre al 1 novembre 2020 si terrà la prima edizione di ReA! Art Fair, fiera d’arte indipendente per artisti emergenti, all’interno degli spazi della Fabbrica del Vapore. In uno dei contesti più vivaci e creativi della città, dal forte respiro internazionale, 100 artisti

emergenti selezionati da un comitato curatoriale avranno la possibilità di esporre le proprie opere, promuovendo direttamente il loro lavoro.

Con la sua prima edizione, lanciata con una campagna di raccolta fondi su GoFundMe, ReA! Art Fair si propone, sulla scia di esperienze internazionali già di successo, di portare anche nella città di Milano un’idea nuova di fiera, che non si concentri sulle gallerie ma sugli artisti.

Una sfida che permetta ai 100 selezionati di far parte di un progetto unico: un’occasione in cui promuovere e presentare sul mercato la propria arte, senza intermediazione.

Organizzata dal team dell’associazione culturale ReA Arte, fondata da un gruppo di giovani imprenditrici della cultura, ReA! Art Fair ha come obiettivo quello di superare il modello tradizionale di fiera, supportando − in un mercato sempre più sfidante − vendite trasparenti, affiancate da un’adeguata rappresentazione e un giusto valore delle opere. Prendendo posizione al fianco dei giovani artisti e degli studenti di arti visive, ReA! Art Fair creerà un dialogo tra nuovi meritevoli talenti, i collezionisti, il pubblico e numerose istituzioni cittadine, nazionali e internazionali, con lo scopo di continuare anche a manifestazione ultimata.

Con un intreccio delle sue sei sezioni − Fotografia, digital art, performance, pittura, scultura, installazioni − ReA! Art Fair proporrà un progetto unico, definito dalle curatrici Maria

Myasnikova, Tuğana Perk, Laura Pieri, Paola Shiamtani e Pelin Zeytinci, che si svilupperà come un unico flow interattivo e sensoriale di opere d’arte, interconnesse tra di loro. Tutte le

opere esposte saranno in vendita e i proventi sosterranno direttamente gli artisti e la loro pratica.

La selezione di REA! Art Fair prevede un totale di 100 artisti, tutti indipendenti ed emergenti, provenienti diversi paesi del mondo (Stati Uniti, Lituania, Giappone, Thailandia, Germania,

Inghilterra, Paesi Bassi), per un totale di 29 artisti internazionali e 71 nazionali. Saranno inoltre presenti alla fiera 4 guest artists: Myasnikova Maria, Rebor, Martini Matete, Jaffer Shahina.

I 100 artisti selezionati per REA! Art Fair sono:

Adamou Elena; Arta, Raituma; Asai, Sayaka; Barletta, Nausica; Bellini, Gaia; Bislacchi; Brandimarte, Antonio; Camani, Martina; Caruso, Beatrice; Cecchini, Alessandra; Cescon, Stefano; Cestrone Lavinia; Chinchue, Alisia; Cichon, Magdalena; Cogliati, Leo; Colombini, Luna; Cordier, Pauline; Costanzo, Alessandro; Cro, Dominique; Cubas, Gianella; D’Amico, Michele; Dardano, Valeria; Del Gatto, Cecilia; Di Bonaventura, Cecilia; Draghi,Alessandra; Dicker, Ana; Elson, Alexander; Falco, Clarissa; Fasso, Damiano; Fava, Ernasto; Figuccio, Valerio; Freedman, Naama; Furlan, Giulia; Garita, Robert; Gentzsch,L.R; Gibertoni, Fabian; Granziera, Maddalena; Gromoll, Kim; Guarda, Alessio; Gugliotta, Eleonora; Guillaume, Elise; Haas Sebastian; Hay, Emily; Haywood, Xander; Huang, Jueyuan; Ivanova, Anna; ILAZ; Ishakoglu, Sirma; Jonhardsdóttir, Jana; Kenneally, Anna; Koloosova, Anna; Knowels, Jeremy; Lemberg Lvova, Anastasia; Lotti, Noela; Manes, Steven Antonio; Marchetti, Mattia; Martins Natacha; Massa, Benjamin Mario; Miners, Jade; Moffat, Freya; Morout Penelope; Narcisi

Fabrizio; O’Dononvan, Elinor; Orazio, Teresa; Pacelli, Francesco; Papanti, Lorenzo; Papp, Mattia; Perera, Alejandra Valeria; Piras, Yara; Pleuteri, Aronne; Prasse, Antonella; Roaro, Eleonora; Rubegni, Luca; Rubin, Clara; Russo, Valentino; Sa’ Fernandes, Eurico; Salomone, Sergio; Sambo, Giovanni; Schnitzer, Clarissa e Utech, Robert; Selvaggio, Alessio; Semi Audiovisual; Shaposhnikova, Lena; Shuai, Peng; Simone, Jerusa; Siniscalco, Gabriele; Spolverini, Agnese; Stavley, Jonathan; Sugamiele, Mattia; Temchenko, Alisa; Ventura, Chiara; Vera,Vera; Vicentini, Fabiano; Vinci, Alessandro; Wu, Mengyuan; Xu, Yang; Zancana, Vincenzo; Zapf, Margherita; Zicari, Nuccio; Zornetta, Giacomo; Zotti, Federica.

Durante la fiera, a sottolineare l’impegno verso la creazione di un dialogo con la città e le figure operanti nel settore artistico, saranno organizzate diverse panel discussions su temi attuali e di dibattito nel mondo dell’arte odierno.

Il programma di REA! Art Fair 2020 prevede anche l’assegnazione del Premio ReA! 2020.

Selezionati da una giuria esterna, gli artisti finalisti riceveranno insieme al premio la possibilità di esporre le loro opere a Milano e sviluppare le loro competenze con un workshop offerto da

The Artists and the Others, partner di REA! Art Fair.

REA! Art Fair è patrocinata dal Comune di Milano e collabora con numerose istituzioni cittadine e regionali. Tra i nostri partner: Artsted, Attiva, Fondazione Adolfo Pini, Hub Art, MF Manifutura collective, MoCDA (Museum of Contemporary Digital Art). I media partner di REA!

Art Fair sono: Artebella, Art Nomade Milan, Artribune, The Artists and The Others, Tha Art Gorgeous, Future young talent, Milano Beat Radio.

