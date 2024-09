Dopo il grande successo in città come Barcellona, Milano, Parigi e Dubai, The World of Banksy – The Immersive Experience arriva a Napoli dall’11 ottobre 2024 al 4 maggio 2025, presso l’Arena Flegrea indoor, alla Mostra d’Oltremare. L’esposizione offre un’immersione unica nel mondo del misterioso artista Banksy, famoso per le sue opere provocatorie e ironiche che trattano temi sociali e politici.

Con oltre 120 opere esposte, tra graffiti, fotografie, installazioni e stampe su diversi materiali, la mostra guiderà i visitatori attraverso un percorso emozionante, che include lavori iconici come Ozone Angel, Steve Jobs, Napoleon e Waiting In Vain. Una speciale sezione video racconterà la storia e il messaggio sociale dietro i suoi celebri murales sparsi in tutto il mondo.

Le opere esposte, pur essendo riproduzioni, mantengono intatta la forza del messaggio di Banksy, invitando il pubblico a riflettere su temi come il consumismo, la guerra e l’abuso di potere. L’evento è curato da Artful Events Collective e guidato da Manu de Ros, con il contributo creativo di Emre Ezelli, che ha saputo fondere tecniche tradizionali con innovazioni digitali per un allestimento spettacolare.

Mentre gli originali sono raramente disponibili al pubblico, queste impressionanti riproduzioni possono essere ammirate, offrendo un omaggio non autorizzato a causa dello status anonimo di Banksy.

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale della mostra www.theworldofbanksy.it o su www.etes.it, www.happyticket.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.