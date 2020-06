Un nuovo leitmotiv gira in città. Oltre che in Italia, oggi anche a Ticino e nella Svizzera tutta, arriva l’innovativo metodo Armobeautycolore. L’idea nasce da Sara Bramani, consulente certificata a livello internazionale di bellezza e benessere. L’esperta ha dato vita a questo innovativo “sistema” per realizzare un’immagine di successo.

Armobeautycolore è un dettagliato e concreto percorso su misura, basato sulla scienza dell’Armocromia, ovvero lo studio approfondito delle caratteristiche cromatiche del viso, della pelle, dei capelli. Armobeatycolore mira a valorizzare le nostre caratteristiche somatiche e cromatiche donando appunto armonia al nostro aspetto, attraverso i colori del make up, dell’abbigliamento, del beauty, della moda, della consulenza d’immagine e persino dell’arredamento. In un’epoca come la nostra, in continuo movimento e sviluppo, l’immagine gioca la sua buona e assume, oggi più che mai, il valore di necessità sia estetica, sia sociale che professionale. L’abito sicuramente non farà il monaco, ma di certo non possiamo negare che l’occhio vuole la sua parte. Sia nei rapporti strettamente personali, sia in quelli di tipo lavorativo, una curata “presenza” sarà sicuramente il nostro fatidico biglietto da visita.

Un vero e proprio binomio di bellezza e benessere. Armobeautycolore consente, infatti, a ciascuno di noi di realizzare la propria immagine migliore, valorizzando le proprie qualità e minimizzando i punti critici. Tutto il processo rispetta una filosofia che predilige l’uso di prodotti naturali e di alta qualità. A questo si affianca la continua ricerca di nuove tecniche e strumenti da mettere in campo; nuovi materiali sterilizzabili con i quali sarà possibile effettuare un’analisi del colore e scoprire la propria stagione di appartenenza. Il colore, infatti, è proprio lo strumento basic per riuscire a costruire step by step un’immagine di successo. Primo step fondamentale è il flash color, tecnica attraverso la quale si va alla ricerca dei colori “amici” del viso; successivamente si passa ad utilizzare il make-up ideale per valorizzare le proprie caratteristiche naturali come incarnato, occhi, sopracciglia e capelli. Dopo queste due fasi, l’Armobeautycolore indicherà anche i giusti abiti e accessori da acquistare per mettere in risalto i nostri punti di forza.

Armobeautycolore tra le righe, ci mette anche dinanzi ad una realtà che spesso non consideriamo, ovvero, che non è necessario continuare ad inseguire stereotipi fisici per risultare belli; ognuno di noi possiede già una bellezza unica che attende solo di essere amplificata, attraverso mirate strategie vincenti. Basta solo scoprirlo!

