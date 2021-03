Il make up è per molte donne un modo per esprimere la propria creatività, o semplicemente per sentirsi belle e in pace con se stesse. Ma se una gran fetta di popolazione femminile acquista i prodotti nei supermercati o su siti internet, spesso non qualificati, oggi si sta anche assistendo ad un’evoluzione all’interno delle farmacie: sempre più donne, infatti, le preferiscono per l’acquisto dei prodotti relativi alla cosmesi. L’offerta di

prodotti in vendita presso le farmacie è cambiata, aprendosi ad un commercio sempre più diversificato.

Ma perché questa scelta?

È ormai opinione diffusa che i cosmetici venduti in farmacia sono sinonimo di qualità e sicurezza, in altre parole una garanzia per il consumatore, essendo dermatologicamente testati e approvati dal farmacista. Il vantaggio principale, infatti, è il consulto immediato con l’esperto: il farmacista può guidare nella scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze. Il reparto della dermocosmesi è in netta espansione, grazie anche al numero crescente di linee cosmetiche vendute in farmacia. Inoltre, in un periodo storico così difficile, il confronto è garantito anche in via telematica: molte sono infatti le farmacie online, tra cui Viata, che consente l’acquisto dei prodotti e garantisce un contatto immediato con gli esperti. Attraverso lo strumento della chat, anche la ricerca online dei prodotti più adatti può risultare guidata e accompagnata dalle parole e dai consigli di farmacisti professionisti.

La bellezza in farmacia parla un linguaggio universale e lo fa anche ribadendo il valore distintivo del canale all’insegna dell’healthy beauty: la gentilezza e l’attenzione alla persona che si sposano con un servizio moderno e all’avanguardia, unito a competenza, relazione e senso di fiducia.

Ma non solo: grazie all’evoluzione della ricerca, i cosmetici venduti in farmacia sono utili per aiutare la pelle affetta da patologie come acne e dermatite, grazie ai principi attivi di estrazione naturale che contribuiscono a riequilibrare la cute. Inoltre, non si limitano a risolvere un disagio puramente estetico. Molte sono infatti le iniziative che riguardano problematiche di salute relative, ad esempio, ai pazienti oncologici.

Diverse aziende si stanno attivando per produrre prodotti specifici per la cura della pelle di persone sottoposte a terapie pesanti. Anche e soprattutto in queste particolari situazioni, il farmacista gioca un ruolo chiave come intermediario tra il paziente e il medico, garantendo attenzione, competenza e il supporto psicologico di cui ogni paziente ha bisogno.

