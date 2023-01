Cosmodonna, la fiera nazionale dedicata all’universo femminile, torna – con la sua seconda edizione – alla fiera di Brescia dal 31 marzo al 3 aprile 2023.

Cosmodonna, salone nato con l’ambizione di diventare l’evento di riferimento per il pubblico femminile, ha riscontrato, nel 2022, un grandissimo successo di pubblico, a testimonianza di come sia la risposta giusta ad un mondo, quello dedicato alla donna, in continua evoluzione in termini di consapevolezza e assertività.

Con una previsione di 35.000 visitatrici Cosmodonna è, senza dubbio, “the place to be”. Non solo stand, ma un contenitore di progetti e approfondimenti dove tutto parla della donna e delle sue infinite sfere di appartenenza: salute, beauty, fashion, impresa donna e molto altro. Un’occasione di scambio culturale e una vetrina di tendenze.

Ampliato lo spazio espositivo che sarà in grado di ospitare oltre 400 aziende specializzate e suddivise nelle 6 aree tematiche:

Beauty & Wellness – Innovazione nel campo cosmetico con prodotti e trattamenti per viso e corpo, make-up, medicina estetica, integrazione, profumi, tendenze e nuove tecnologie per trattamenti d’avanguardia

Fashion – dalle ultime tendenze della moda cittadina alla moda sportiva. Dall’intimo al vintage passando dalla biancheria e dalle calze fino ad approdare alla moda mare

Home & Garden – L’arte della casa, dai complementi d’arredo alle profumazioni per ambienti, dal tessile all’illuminazione di design, dalle decorazioni ai complementi degli spazi del vivere e dell’abitare, dall’arredo outdoor all’interior garden, dalle saune agli idromassaggi fino agli allestimenti floreali

Sport & Leisure – arte, libri e fotografia, wellness, ballo e scuole di ballo. Corsi sportivi che insegnano nuove discipline, autodifesa personale, personal trainer e yoga. Viaggi, Spa, relax

Taste Experience – un’esperienza gastronomica per coinvolgere tutti i sensi, alla scoperta di prodotti genuini, km zero e biologici tipici del territorio nazionale

Impresa donna – uno sguardo a 360° sul business al femminile: prodotti e servizi volti a sostenere la donna nella propria carriera. Credito, gestione patrimoniale, formazione, ricerca e selezione del personale, bandi e incentivi, marketing e altro.

Novità assolute dell’edizione 2023: Cosmodonna Arena e Fashion Show. Sul nuovo palco predisposto ad hoc, ospiti di rilievo ed esibizioni di varie discipline si alterneranno alle sfilate.

Un ricchissimo calendario di iniziative: dimostrazioni, esibizioni, seminari, incontri, sfilate, show cooking e molto altro per un’esperienza unica, coinvolgente, indimenticabile. Saranno numerosi i relatori e gli ospiti di spicco presenti in fiera, tra i quali: Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, Simona Bertolotto, digital creator ed ideatrice della pagina @Sissiostyle, Damiano Carrara, Pastry Chef, giudice di BakeOff Italia su Real Time, Adriana Spink, una delle più conosciute beauty content creator italiane, Ilaria Barbotti, digital PR, event maker, esperta di social media e influencer marketing e Sara Home organizer, imprenditrice digitale.

Il format COSMODONNA è progettato per coinvolgere le visitatrici in un’esperienza sensoriale a 360° durante la quale avranno l’opportunità di scoprire, imparare, divertirsi ed acquistare direttamente in fiera le più avanzate e innovative creazioni: che si tratti di salute o bellezza, moda sartoriale, scarpe su misura o gioielli e accessori, profumi o oggettistica.

Una visita a COSMODONNA è una giornata tutta da vivere in compagnia, partecipando gratuitamente a dimostrazioni, degustazioni, spettacoli, e acquisendo conoscenze su tempo libero e creatività, beauty e benessere, sport e relax.

Un’opportunità unica per ascoltare professionisti di ogni settore, dalle ostetriche ai cardiologi, dai chirurghi estetici agli stylist, o per incontrare personalmente influencer del mondo donna.

COSMODONNA VERONA

Cosmodonna nel 2023 raddoppia e arriva anche in Veneto, a Verona dal 13 al 16 ottobre.

“Area Fiera ha deciso di diversificare il periodo e le location per poter offrire al grande pubblico una proposta per la primavera/estate presso la Fiera di Brescia ed una per l’autunno/inverno presso la Fiera di Verona” dice Mauro Grandi, CEO delle manifestazioni “Il format rimarrà il medesimo ma ad ogni edizione verranno presentate nuove collezioni, proposte ed organizzati eventi sempre nuovi e coinvolgenti.”

Due fiere, 70.000 visitatrici. Un evento tutto al femminile, pensato per coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica, da ricordare, ricca di forti sollecitazioni sensoriali.

SCOPRI, IMPARA, DIVERTITI E ACQUISTA: sono le 4 parole chiave di Cosmodonna.