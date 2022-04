– Da giovedì 28 aprile a domenica 1°maggio apriranno i battenti di Cosmopack, con tutte le componenti della filiera produttiva, e di Cosmo Perfumery & Cosmetics, dedicato alla profumeria e alle proposte per la cura del corpo per i canali retail, prestige e masstige.

L’industria cosmetica riparte con la nuova edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna e vede la luce con un fatturato superiore ai valori pre-crisi. Era, infatti, il 5 febbraio 2020 quando fu presentata l’ultima edizione , l’appuntamento più importante dell’industria cosmetica mondiale poiché raduna in maniera trasversale i maggiori esponenti del panorama beauty internazionale.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna la 53ima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna , in programma dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a Bologna. Oltre 2.700 aziende da 70 paesi, disposte in oltre 30 padiglioni, saranno 26 le collettive nazionali, con piccole e medie imprese pronte

in

by

Cosmoprof Worldwide Bologna al via la 53esima edizione

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy