Una piccola bottega con annesso laboratorio che produce in modo artigianale cosmetici naturali che diventa un ecommerce di successo grazie alla digitalizzazione. La storia di Eco Bio Boutique, marchio beauty tech made in Italy che produce cosmetici naturali, certificati biologici e privi di sostanze nocive per la salute e per il Pianeta, inizia dal connubio perfetto di tradizione e modernità. Ad innovare l’azienda, nata nel 2000 come erboristeria nel cuore di Salerno, sono la tenacia e l’esperienza decennale nel settore digital beauty di due giovani imprenditori under35 di Roma, Simone Spizzichino e Giacomo Imperiolini, che nel 2017 hanno rilevato il marchio con la volontà di puntare sull’innovazione digitale e di abbinare alla cura della pelle la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente.

I cosmetici sviluppati da Eco Bio Boutique, acquistabili esclusivamente online, nascono dall’esperienza farmaceutica, chimica e dermatologica dei ricercatori che lavorano nel laboratorio di Salerno, continua fucina di idee, e si caratterizzano per una grande cura nella formulazione e nell’utilizzo di materiali naturali, eco-friendly e riciclabili.

La ricerca è interna e tutte le formulazioni di Eco Bio Boutique sono ideate e testate in Italia, con la specificazione che non viene effettuato alcun tipo di sperimentazione su animali, dal momento che l’azienda ha una solida impronta cruelty-free.

Le formule skincare sono bio, 100% naturali, rigorosamente prive di ingredienti dannosi per le persone e per l’ambiente, come ad esempio parabeni, PPG o siliconi, ipoallergeniche e nickel tested.

Eco Bio Boutique, che strizza l’occhio allo skin positive e alla valorizzazione della propria pelle con una skincare delicata e minimal, realizza linee su misura, per ogni inestetismo, quali acne, cellulite, smagliature, macchie solari, e per ogni tipo di pelle, dalle più giovani alle più mature. Inoltre i clienti hanno la possibilità di essere guidati durante l’acquisto, grazie all’assistenza personalizzata di consulenti di bellezza in grado di consigliare i migliori

prodotti in base alle proprie esigenze.

L’apertura di pop up store e l’espansione nel mercato portoghese e francese tra gli obiettivi del 2022

Ci sono anche i numeri a raccontare l’ascesa di Eco Bio Boutique. Negli ultimi 6 mesi del 2020, la società ha raggiunto i 2 milioni di fatturato, consegnando circa 20mila prodotti per la cura dei brufoli e delle imperfezioni, 17mila set per la skincare del viso, oltre a 12mila prodotti per la cura degli inestetismi del corpo.

Partito nel Duemila con 2 dipendenti che lavoravano nell’erboristeria, dal 2017, anno in cui il marchio è stato acquisito dai due giovani imprenditori, oggi il team di Eco Bio Boutique conta circa 35 professionisti divisi in diversi reparti tra cui il laboratorio dove vengono studiati e formulati i prodotti, la ricerca e lo sviluppo, il marketing, il customer care, amministrazione e legal, il magazzino e la logistica.

“Tra i nostri obiettivi per il futuro – ammettono Simone e Giacomo – vogliamo continuare ad aumentare, sempre di più, la qualità dei prodotti, innovando e trovando costantemente nuove soluzioni naturali ad ogni tipo di inestetismo e rendendo la cura della pelle accessibile, di estrema qualità ed ecosostenibile”. Nel 2022 inoltre sono previste l’espansione nel mercato portoghese e francese e le aperture di pop up store, per consentire a chi conosce l’azienda di accedere ad anteprime esclusive di nuovi prodotti e a chi invece si affaccia per la prima volta al mondo Eco Bio Boutique di ricevere consulenze di estetica e bellezza per permettere di individuare la migliore skincare in base a ciascun inestetismo e tipo di pelle”.