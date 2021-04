In questo ultimo periodo le mani sono state al centro dell’attenzione. Abbiamo imparato a non stringerle alle persone quando le si incontra, a non consolare con una carezza, a non toccare oggetti se non neccessario. E poi a lavarsele spesso, col sapone, strofinando tra le dita e sotto le unghie. A igienizzarle prima di entrare in un negozio, quando si rientra a casa, prima di mangiare.

Le Terme Merano ci insegnano ora a prendercene cura! Sì perché saponi e disinfettanti, aggiunti alle temperature fredde dell’inverno appena trascorso, le hanno lasciate secche e rovinate. Ecco allora tutti i consigli per avere nuovamente mani morbide e setose, grazie ai prodotti della linea cosmetica disponibili allo shop online delle Terme Merano.

Si inizia dal Fruit Peeling

Il momento ideale per trattare le mani è subito dopo il bagno o la doccia, quando le mani sono pulite e le cuticole ammorbidite dal calore dell’acqua. L’occasione è perfetta per prenderci cura delle unghie, spingendo le cuticole verso il basso con dei bastoncini di legno di rosa o un classico spingicuticole e, se neccessario, togliendo gli eccessi con un tronchese. A questo punto si possono anche limare le unghie con delicatezza, modellandole secondo la forma desiderata.

Il primo step per prendersi cura delle mani è il Fruit Peeling, uno dei prodotti della linea cosmetica delle Terme Merano (50 ml. 26 euro). Si tratta di una maschera peeling, delicata e idratante, a base di acido di mela e acido lattico. Va applicata sulle mani massaggiando dolcemente e si lascia agire per 5 minuti, prima di sciacquare accuratamente con acqua tiepida. L’esfoliazione lascia le mani morbide e vellutate. Il Fruit Peeling si può alternare al peeling DIY, fatto in casa, con zucchero, miele e limone.

Olivello spinoso e stella alpina Per un trattamento restitutivo completo, dopo il peeling si possono applicare 5 gocce di Vitamin Serum Terme Merano (30 ml. 32 euro). Ricco di vitamine di olivello spinoso, il siero si prende cura in modo naturale della pelle secca e stressata. Massaggiare leggermente, insistendo su unghie e cuticole, per restituire minerali e nutrienti alla pelle delle mani.

Per finire, applicare in velo sottile la crema protettiva Hand Cream della linea Terme Merano (50 ml. 18 euro). Grazie alla stella alpina, ripara, rigenera, protegge, lenisce, idrata, nutre e previene l’invecchiamento cutaneo. Hand Cream, mai più senza! La beauty routine delle mani interessa in egual misura sia la donna che l’uomo, in fondo le mani sono per tutti il primo biglietto da visita. Chi va di fretta e vuole prendersi comunque cura delle mani, accorciando però un po’ i tempi, può usare lo Smoothing Peeling delle Terme Merano direttamente sotto la doccia (50 ml. 25 euro). La finissima polvere di marmo della Val Venosta pulisce e leviga la pelle, mentre gli estratti nutrienti della stella alpina ne favoriscono l’equilibrio naturale. Applicare sulle mani, e volendo anche sul viso, con movimenti leggeri e veloci, poi sciaquare con abbondante acqua e, una volta usciti, massaggiare la Hand Cream alla stella alpina.

La crema per le mani è sicuramente l’elemento più importante e prezioso, andrebbe usata mattina e sera, ma anche durante il giorno. Per questo sarebbe utile averne sempre una a disposizione, in borsa ad esempio, nel cassetto della scrivania in ufficio, sul comodino accanto al letto. Per non dimenticare mai di trattare le nostre mani con la delicatezza e l’amore che meritano.

