Affrontare il caldo estivo è una sfida per molte persone, sia fuori che dentro le mura domestiche, dove il benessere passa anche da piccole strategie che permettono di dimenticare l’impatto delle alte temperature, specialmente nelle ore notturne e in quelle più calde.

In questo articolo vi proponiamo dei consigli efficaci per trasformare l’ambiente domestico in un luogo più vivibile e fresco, coniugando comfort e stile.

Scegliere lenzuola che non fanno sudare

Il caldo eccessivo non favorisce di suo il riposo: ecco perché appare imprescindibile predisporre il letto in maniera tale che risulti di per sé un ambiente piacevole e più adatto a ospitare la persona, che potrebbe sudare di più rispetto agli altri periodi dell’anno.

Sul sito di Carillohome non mancano le proposte interessanti sia per quanto riguarda le lenzuola in lino, cotone e persino microfibra, che le coperte, per le quali sono da preferire dei copriletti o dei teli multiuso che hanno più una funzione decor. In questo modo si riuscirà a ottenere un insieme gradevole alla vista, pratico da utilizzare ma soprattutto fresco.

Ridurre gli strati, non solo nel letto

Semplificare è la parola d’ordine dell’estate, e vale anche quando si fanno delle scelte per l’arredamento della casa, dove l’ideale è ridurre gli strati, non solo per quanto riguarda l’organizzazione di un complemento di arredo cruciale come il letto.

Anche su poltrone e divani, ad esempio, è importante alleggerire, optando per tessuti sfoderabili e traspiranti come quelli in cotone o in microfibra di qualità. In bagno si rivela invece determinante inserire tappeti lavabili e accappatoi in spugna leggera, che asciugano più velocemente e non trattengono l’umidità.

Un simile concetto di essenzialità si traduce in una migliore percezione della temperatura.

Attenzione alle tende

Le tende sono un accessorio che permette di gestire al meglio la luce, filtrando quella proveniente dall’esterno e fungendo da vera e propria barriera termica.

Premesso che il livello di copertura varia anche a seconda delle esigenze in termini di privacy, alcuni modelli risultano, oltre che efficaci, particolarmente eleganti. Attenzione inoltre al meccanismo di apertura/chiusura, che può essere predisposto in diverse varianti in virtù delle proprie necessità, conferendo maggiore praticità.

Una cucina meno calorosa

La cucina è l’ambiente della casa dove il calore è generalmente maggiore. Il consiglio è di accendere i fornelli e soprattutto il forno il minimo indispensabile, aiutandosi con piccoli elettrodomestici come tostapane, estrattore e forno a microonde, prediligendo il più possibile dei piatti freddi.

Attenzione alla scelta dei rivestimenti: quelli nelle tonalità chiare tendono ad assorbire meno calore. Infine, la biancheria per la casa gioca un ruolo importante e spesso sottovalutato: utilizzando tovaglie e strofinacci con materiali leggeri e traspiranti si potrà implementare la vivibilità dell’ambiente, senza rinunciare all’estetica.

Puntare sulla deumidificazione

Investire su elettrodomestici per deumidificare l’ambiente si rivela una misura valida per la salute, specialmente per quelle persone che soffrono l’umidità oppure sono affette da disturbi come sinusite e mal di testa, che possono accentuarsi con un uso non adeguato del condizionatore.

Il consiglio in più è di predisporre dei serramenti in grado di assicurare l’opportuno isolamento, evitando di aprire le finestre durante le ore più calde della giornata. E naturalmente di utilizzare il condizionatore in modalità deumidificatore.