Il mercato immobiliare in Liguria nel primo semestre 2024, con particolare attenzione nella zona del Golfo del Tigullio, continua a mostrare segni di dinamismo sul fronte delle richieste da parte dei cittadini internazionali.

Secondo l’ultimo report di Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi vuole vendere casa, sempre più americani, tedeschi e francesi decidono di acquistare una casa in questa regione attratti dal patrimonio culturale e dalla bellezza paesaggistica della regione.

“La ricchezza e la diversità delle tipicità liguri – commenta Simone Rossi, cofondatore della web company con sede a Grottammare – contribuiscono a rendere la Liguria un luogo unico, attraente sia per i visitatori da tutto il mondo che per coloro che scelgono di viverci”.

In base ai dati del report del primo semestre 2024 la zona del Golfo del Tigullio che si conferma quella preferita con il 16.82% delle richieste sul totale di periodo (Gennaio-Giugno 2024). Mentre la zona che cresce di più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è la Lunigiana che segna un +17.39% a/a.

Tra le province è quella di Imperia la più ricercata con un 38.76% di richieste di periodo. Segue Genova con il 29.66% (che registra la crescita annuale più elevata con un +35.55% a/a) Savona con il 19.63% e La Spezia con l’11.95%.

Per quanto riguarda i Comuni le preferenze premiano Portofino (GE) con il 13.25% del totale delle richieste. Seguono Sanremo (IM) con il 6.64%, Bordighera (IM) con il 4.3%, Ceriana (IM) con il 3.73%. A livello di performance annuale è il Comune di Dolceacqua (IM) a guidare la classifica con balzo del +66.67% a/a. Seguono Bordighera (IM) con un +46.24% a/a e Sanremo (IM) con un +33.76% a/a.

Le nazionalità che cercano di più

Il maggiore interesse arriva dai cittadini degli Stati Uniti con un 21.09% sul totale delle richieste. A seguire troviamo la Germania con il 15.78% delle preferenze, la Francia con il 8.95% di richieste e il Regno Unito con il 6.42%. Il risultato migliore in termini di rialzo rispetto allo stesso periodo del 2023 lo ha ottenuto invece l’Austria con il +65% a/s, seguito da Belgio con +38.26% a/a e Australia con il +34% a/a.

Che tipo di casa cercano in Liguria

Sul fronte della tipologia dell’immobile ricercato le preferenze delle richieste si concentrano sulla categoria appartamento (22.86% del totale), segue la categoria Villa (17.26% del totale) e casa indipendente (8.38%). Gli stranieri cercano una casa completamente ristrutturata (61.93%) e di oltre 120 mq (50.08%).

Sul fronte dei prezzi, è la fascia da 0-100 mila a registrare le richieste maggiori con il 35.66% delle preferenze. Segue quella tra 100-250 mila euro con il 24.53%. Solo il 9.99% cerca case oltre 1 milione di euro.

Acquirenti esteri, un trend in crescita

“I numeri della Liguria sono indicativi di un trend positivo sul fronte dell’interesse da parte degli investitori internazionali – afferma Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com. Gli stranieri visitano la Regione come turisti, si innamorano di un territorio e successivamente cominciano a cercare una seconda casa, per passarci parte dell’anno o per trasferirsi. Questa tendenza rappresenta dunque una grande opportunità da cogliere per chi deve vendere casa da privato o per chi gestisce un’agenzia immobiliare”.