Nel corso del 2025, i cittadini potranno fruire di una serie di detrazioni fiscali che possono essere considerate, a tutti gli effetti, bonus affitto, rivolto a lavoratori, studenti fuori sede e a coloro che, nei fatti, hanno un reddito medio-basso. Scopriamo, dunque, quali sono i requisiti da rispettare per poterli richiedere.

Chi vive in affitto, potrà richiedere una serie di detrazioni fiscali, in fase di dichiarazione dei redditi mediante 730 che possono essere ascritte al bonus affitto 2025.

Nel dettaglio, esistono diverse tipologie di detrazioni, rivolte ai lavoratori che decidono di cambiare residenza e agli studenti fuori sede, ma non solo. Tali agevolazioni possono essere fruite anche da coloro che abitano in affitto e che hanno un reddito al di sotto dei 30.987,41 euro.

Ogni bonus fiscale ha un importo diverso ed oscilla, nello specifico, tra i 1.200 e i 2.000 euro. I cittadini che possono fruirne, dunque, devono abitare in una abitazione in affitto, pertanto sono esclusi coloro che, invece, vivono in case di proprietà.

I requisiti da rispettare

Il primo requisito da rispettare è quello di vivere in una abitazione per la quale è stato stipulato un contratto a canone concordato o transitorio.

Inoltre, è imposto anche un limite reddituale: l’importo del bonus detratto dall’IRPEF, infatti, è di 495,80 euro per coloro che dichiarano un reddito inferiore a 15,493,71, mentre è pari a 247,90 euro qualora il reddito oscilli tra i 15,493,71 e i 30.987,41 euro.

C’è, poi, un bonus affitto dedicato, esclusivamente, ai lavoratori che spostano la residenza per avvicinarsi al posto di lavoro. Gli stessi possono detrarre il bonus per tre anni, a partire dall’anno in cui hanno cambiato la residenza.

In questo caso, bisogna dimostrare di avere un contratto di lavoro dipendente, un contratto d’affitto nel Comune in cui si lavora o limitrofo, nonché spostare la residenza nel Comune interessato, che deve essere distante almeno 100 km da quello abituale. L’importo varia dai 495,80 ai 991,60 in base al reddito.

Infine, c’è anche il bonus affitto dedicato agli studenti fuori sede iscritti a una università lontana almeno 100 km dal Comune di residenza. In sostanza, la detrazione è pari al 19% di quanto speso per l’affitto.