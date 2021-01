Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio, nota anche come bonus ristrutturazioni.

ECOBONUS 2021

Advertisements

Valida fino al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Resta invariata l’aliquota del 50% per acquisto e posa in opera di infissi e schermature solari.

SUPERBONUS 110%

Il Superbonus con diverse novità, viene prorogato per tutto il 2022.

Tra le principali novità

Advertisements

introdotte:

• la detrazione per le spese sostenute nel 2022 andrà ripartita non più in 5 ma in 4 quote annuali di pari importo;

• rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

• gli edifici composti da 2-4 unità immobiliari con unico proprietario;

• potranno usufruire dell’agevolazione anche i lavori su immobili inizialmente sprovvisti di Ape, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram