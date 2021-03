Dal bronzo urbano, colore ricco e rasserenante, all’azzurro Egeo, che infonde tranquillità, dal verde salvia al giallo, fino ad arrivare al bordeaux. Sono queste alcune delle principali palette cromatiche che secondo gli esperti rivoluzioneranno il 2021 nell’ambito dell’interior design.

L’emergenza sanitaria ha imposto grandi cambiamenti anche nel mondo delle colorazioni legate all’interior design. Secondo una recente ricerca americana pubblicata dal portale Time, infatti a farla da

padrone nel 2021 sarà il, prediligendo decori e colori più accesi e vivi. Scenario che ha portato ila decretare il, tipico del design nordico, e ilcome le colorazioni del prossimo anno. E ancora, secondo una ricerca dell’, pubblicata su, sarà prediletto l’utilizzo di decorazioni vegetali con tinte che richiamano la vegetazione e l’acqua:. Ma non è tutto, perché un’indagine diha evidenziato come una delle tendenze del prossimo anno sarà quella di utilizzareper infondere un senso di calma e relax dopo intensi periodi di lockdown che hanno aumentato. In quest’ottica, un’ottima alternativa ai tappeti più facilmente deteriorabili e difficili da gestire. È quanto emerge da unosullepromosso daper, filiale dell’omonimo gruppo francese dal 1997 leader per gli additivi in edilizia. “Il 2021 segnerà inevitabilmente la ripresa dall’emergenza sanitaria ed è per questo che anche nel settore delle abitazioni e degli interni toccherà utilizzare colori accesi e armonici, che diano un messaggio di speranza – ha spiegatodiper il mercato– In un momento storico che ha costretto milioni di persone a rimanere a casa, è necessario che anche le mura domestiche siano ravvivate da palette cromatiche che esprimano positività e vivacità. I progettisti più esigenti saranno però in grado di coordinare le tonalità delle superfici interne con quelle outdoor, esaltando le proprietà dei materiali nel rispetto delle scelte di design. A tal proposito la nostra azienda si avvale di soluzioni coloranti come Levofloor e RenoCrete color, che consentono di soddisfare ogni esigenza di progetto ed estetica grazie all’ampia gamma di profondità di disattivazione disponibile”.

Ecco quindi le 10 principali colorazioni che secondo gli esperti caratterizzeranno gli interni domestici nel 2021 secondo una ricerca del Color Forecaster pubblicata su People:

Bronzo urbano: un colore ricco e rasserenante, che presenta legami con il mondo naturale e dona profondità agli spazi.

Azzurro egeo: una palette cromatica che infonde tranquillità e celebra i momenti e le connessioni umane all’interno delle mura domestiche. Verde: trasmette una sensazione di salute e benessere, richiamando il mondo vegetale delle piante e dell’aloe. Giallo: un colore dalla tonalità forte che esprime positività e forza d’animo. Grigio: un colore solido e pratico che trasmette energia e forza. Marrone: un colore caldo e profondo che richiama l’origine della Terra e riconduce a una sensazione di sicurezza generale. Beige: una tonalità chiara che può essere usata singolarmente o combinata con colori più accesi e audaci, adatta a trasmettere un senso di armonia generale. Bordeaux: un colore dal carattere forte e raffinato, che rende gli interni più accoglienti e calorosi. Verde salvia: un verde più acceso, desaturato, che ricorda la pianta da cui prende il nome e trasmette un senso di relax all’ambiente. Blu marino: una palette cromatica che trasmette eleganza e sicurezza, adatta per le pareti più piccole.

