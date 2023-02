Torna domani, 16 febbraio, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, una ricorrenza nata per promuovere la cultura del risparmio energetico e di risorse mediante la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita eco-friendly.

In un tempo in cui i temi della sostenibilità e dell’attenzione per l’ambiente rivestono un ruolo fondamentale, è importante prendere parte al cambiamento compiendo scelte consapevoli. Per fare la differenza, non serve pensare in grande: è sufficiente partire dalle proprie abitudini quotidiane, optando per pratiche e azioni in grado di rispettare e tutelare il pianeta. A partire dall’ambiente che viviamo ogni giorno: la nostra casa. Per chi desidera scegliere uno stile di vita sostenibile, tecnologie e materiali giocano un ruolo fondamentale.

Risparmio idrico (una tecnologia idrica smart può consentire una riduzione fino al 70% dell’uso standard di acqua negli ambienti domestici), efficientamento dei consumi energetici, lotta alla plastica monouso: GROHE, brand leader nel settore idrosanitario, offre soluzioni innovative per il bagno e la cucina in grado di rispettare l’ambiente e ridurre gli sprechi, senza rinunciare a stile e alte prestazioni per il massimo del comfort e del benessere nostro e del pianeta.

Rubinetteria bella e sostenibile

Per una casa a basso impatto ambientale occorre scegliere un tipo di rubinetteria che consenta di ridurre gli sprechi. In aiuto arrivano le tecnologie e i materiali. GROHE EcoJoy, per esempio, è la tecnologia a risparmio idrico integrata in molti dei miscelatori bagno e cucina e sistemi doccia del brand. Uno speciale rompigetto riduce il consumo di acqua del 50% senza compromettere il comfort del getto. Per un doppio risparmio, GROHE SilkMove ES garantisce un uso sostenibile anche dell’energia, grazie alla funzione integrata di energy saving (ES), che consente l’erogazione di acqua calda solo quando necessario. Per uno step in più c’è la nuova linea di prodotti per bagno e cucina certificati Cradle to Cradle: tre miscelatori e un set doccia progettati e costruiti in ottica circolare per permettere, al termine del loro ciclo di vita, di utilizzarne i componenti per creare nuovi prodotti.

Comfort eco-friendly sotto la doccia

Evitare di far scorrere l’acqua prima di entrare nella doccia, ridurre il tempo della doccia, chiudere l’acqua nel momento in cui non serve: sono solo alcune delle buone abitudini da adottare sotto la doccia; ma per un bagno davvero sostenibile serve anche investire in prodotti di ultima generazione, in grado di aumentare sostenibilità e comfort. Un soffione, per esempio, può fare la differenza. Quelli di GROHE, disponibili in diversi design e finiture e in varie fasce di prezzo, sono dotati di limitatore di flusso che consente di risparmiare acqua senza dover rinunciare ai piaceri di una doccia rigenerante. Per un più alto grado di sostenibilità, ci sono i termostatici GROHE dotati di Eco Button, una funzione in grado di ridurre del 50% il consumo idrico. Non solo: sfruttando la tecnologia TurboStat, che permette di ottenere facilmente la temperatura desiderata, evitano continui sbalzi di temperatura e inutili sprechi di acqua ed energia.

In cucina c’è più gusto dal rubinetto

Come migliorare la qualità della vita, rendendola più confortevole, conveniente e sostenibile? La risposta arriva da GROHE Blue, i sistemi di filtrazione dell’acqua firmati GROHE dotati dell’esclusiva tecnologia di filtrazione e di un rubinetto 2in1 che valorizzano l’acqua del rubinetto, promuovendo una gestione consapevole dell’acqua. GROHE Blue Pure è la versione più semplice composta solo da rubinetto 2in1 e filtro, che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua filtrata naturale dall’ottimo sapore a temperatura ambiente. Il sistema GROHE Blue Home, invece, consente di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e tre diverse tipologie di acqua filtrata dall’ottimo sapore: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante fredda e acqua frizzante fredda. Senza dimenticare GROHE Blue Professional, il sistema di filtrazione adatto per l’ambiente ufficio o per una famiglia numerosa. A completare la proposta dei GROHE Blue Point è la serie dei filtri, disponibili nella versione ai carboni attivi in grado di migliorare l’odore e il sapore dell’acqua e di diminuire residuo fisso, calcare e impurità e Magnesium + Zinco, che migliora la qualità dell’acqua e l’arricchisce anche di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3 mg/l, due minerali essenziali per stimolare il benessere e ridurre lo stress.

Per il massimo della convenienza, i sistemi di filtrazione GROHE Blue rispondono ai requisiti richiesti dal Bonus Fiscale Acqua Potabile, esteso fino al 2023.