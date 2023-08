Analizzando i dati della prima parte dell’anno riferiti all’erogato della rete Kìron, gli esperti della

società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa hanno concentrato l’attenzione sui mutui

sottoscritti da coloro interessati ad acquistare un’abitazione diversa dalla prima casa.

“La seconda casa è vissuta il più delle volte come una forma di investimento, – afferma Renato

Landoni, Presidente Kìron Partner SpA – ragion per cui rappresenta solo una minima parte dei mutui

erogati. Ne è una dimostrazione il fatto che nel periodo della crisi sanitaria, in cui i risparmi degli

italiani erano cresciuti in maniera consistente, abbiamo assistito ad un aumento delle operazioni

legate all’acquisto di seconde case. Col rientro alla normalità e soprattutto con l’esplosione della

bolla inflattiva, assistiamo nel primo semestre del 2023 ad un calo di acquisti sulle seconde case: tali

operazioni hanno costituito l’1,4% del totale gestito dalla rete Kìron, contro il 2,4% registrato nel

2022”.

Tale situazione varia a livello geografico: al Nord il dato dei mutui accesi per la seconda casa è pari al

1,6% del totale, al Sud e Isole incide per il 1,3%, mentre per quel che riguarda le regioni del Centro

Italia per l’1%. Si tratta di investimenti fatti da una fascia di clienti mediamente più alta che spesso

copre l’intero ammontare del costo dell’immobile senza ricorrere al mutuo e infatti solo in alcuni casi

tale target ricorre al finanziamento per concludere la compravendita della seconda casa.

Guardando l’importo medio notiamo infatti che coloro che acquistano una seconda casa

sottoscrivono mediamente un mutuo più basso rispetto a quelli che acquistano una prima casa:

94.200 euro contro 114.300 euro.

Anche per quel che concerne la scelta del prodotto, per la finalità “seconda casa” ci sono differenze:

il tasso fisso è la scelta più percorsa con il 76,7% delle preferenze contro il 72,7% dei mutuatari

“prima casa”. Il tasso variabile rappresenta solo il 19% dei mutuatari che acquistano una seconda

casa contro il 23,7% delle scelte per mutui prima casa. Individui, quelli oggetto dell’analisi, in generale

più prudenti che preferiscono optare per mutui con maggiori costi in termini di tasso a discapito di un

capitale erogato più basso.

Fonte: Kìron, Gruppo Tecnocasa