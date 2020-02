Case smart, edifici intelligenti, geotermia, soluzioni ecocompatibili, architettura sostenibile. L’edilizia del futuro si racconta a EcoHouse, il salone dedicato a materiali e tecnologie per l’efficienza energetica applicata agli edifici, che torna a Veronafiere dal 19 al 22 febbraio 2020 (pad. 1, ingresso Cangrande), ma questa volta in contemporanea con Progetto Fuoco. Per la prima volta infatti questa strategica ‘vetrina’ sul green building aprirà i battenti all’interno del più importante trade-show mondiale sui sistemi di riscaldamento a biomassa, sotto l’unica regia di Piemmeti (società di Veronafiere), per offrire un’occasione imperdibile di conoscenza, informazione e aggiornamento a progettisti, installatori, imprenditori edili, ristrutturatori e da quest’anno anche agli oltre 75mila visitatori attesi alla quattro giorni scaligera. Accanto al gotha della produzione mondiale di calore ed energia dalla combustione della legna, nell’area di EcoHouse (2000 mq) saranno quindi in mostra soluzioni che spaziano dai più innovativi sistemi di riscaldamento e condizionamento alla building automation e domotica, dalle tecnologie di illuminazione ai materiali isolanti più performanti, fino agli infissi e alla componentistica più efficienti. Tra questi, aziende specializzate in costruzioni edili ad alta sostenibilità, come Wolf System, Kampa, Pauletti, Edilrapid, CG Edilservice e FDA; l’udinese Evoluthion srl, che propone un innovativo sistema di climatizzazione a basso consumo; E.Geo, specializzata nella produzione di energia geotermica; importanti aziende di certificazione, come Enerqos; produttori e installatori di serramenti e infissi ad alta efficienza, da Alberti F.lli a Polari e CMC; specialisti in tecniche e materiali per isolamento, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, quali Isobell, Micheletto e Hot&Cool Systems. Inoltre presenze istituzionali quali AGSM e ANCE Verona, che presenta una collettiva di 20 aziende aderenti al marchio CQ (Costruire in Qualità).