Guri I Zi, marchio sostenibile di tessuti artigianali per la tavola e per la casa, ha deciso di rinnovare il suo sito e attivare il servizio di e-commerce. Oltre che presso la boutique monomarca nel cuore di Milano – via San Nicolao 10 – sarà dunque possibile fare acquisti anche online, collegandosi a www.guriizi.com.

Il nuovo sito è stato messo a punto da Artshell, società e software specializzati nella gestione

di collezioni d’arte, che affascinata dal Progetto Sociale, ha voluto supportare ed accompagnare Guri I Zi in questa nuova avventura.Progetto Sociale Guri I Zi S.r.l. nasce nel 2012 per sostenere e sviluppare il laboratorio tessile femminile avviato nel 2006 da Idee Migranti Onlus nel nord dell’Albania. Qui è impiegato un gruppo di oltre 40 donne – tra tessitrici e ricamatrici – che grazie al lavoro di tessitura e di ricamo hanno potuto migliorare le proprie condizioni di vita, contribuire alle spese famigliari, mandare i figli regolarmente a scuola… Risultati importantissimi, che rappresentano l’orgoglio di chi ha portato avanti l’idea e la speranza di un empowerment femminile e di un miglioramento sociale in una delle aree più povere di questa regione.Il cliente, attento all’etica e alla sostenibilità, potrà acquistare non solo un’ampia selezione di tessuti d’arredo, come tovaglie,set all’americana, cuscini, copriletti… ma anche effettuare ordini su misura.E’ proprio quest’ultimo il plus su cui l’azienda punta di più, essendo specializzata nella produzione a metraggio di preziosi tessuti interamente lavorati a mano con il tradizionale telaio di legno. Manufatti artigianali, realizzati in filati naturali di origine vegetale, come lino e cotone, che non hanno nulla a che vedere con una produzione industriale e che, nel mondo ormai globalizzato, assicurano un prodotto unico di altissima qualità.L’e-commerce sarà attivo dal 25 novembre, giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne.Guri I Zi proporrà una promo speciale, in occasione del Black Friday del 27 novembre.