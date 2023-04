La manifestazione si svolgerà in concomitanza con il Salone del Mobile dal 17 al 23 aprile 2023, e in calendario sono presenti 30 brand con 56 appuntamenti: 15 presentazioni di home collection e 41 eventi, alcuni di carattere culturale. Numerosi gli appuntamenti aperti al pubblico.

“Milano si conferma ancora una volta centro della creatività e della progettualità, capace di richiamare un pubblico internazionale per assistere alle manifestazioni della città, che sintetizzano i più alti valori del Made in Italy – afferma Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana – La Moda e il Design italiani, che si incontrano in questa manifestazione, hanno un ruolo fondamentale nella definizione della cultura visuale contemporanea e nella definizione di un lifestyle innovativo e responsabile, coerente con le istanze del nostro tempo.”

“Anche la moda, con i suoi brand e il suo saper fare squisitamente italiano ma conosciuto nel mondo, – Commenta Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico con delega a Moda e Design – arricchisce questa sette giorni dedicata al Made in Italy, alla cultura del progetto, all’ingegno e alla creatività che è la Milano Design Week con eventi anche aperti al pubblico, cogliendo così lo spirito di coinvolgimento e apertura alla città che caratterizza questa settimana”

(ANSA).