Ambiente multifunzionale della casa dove trascorrere ore di relax in solitudine o con amici e parenti, ma anche dove leggere o studiare, il salotto necessita di un’illuminazione che sia in grado di coniugare funzionalità ed estetica.

Oltre all’illuminazione diffusa, fondamentale per rendere l’ambiente accogliente e rilassante, e alla luce d’atmosfera, ideale per i momenti di relax o le serate romantiche, è necessario includere alcune luci funzionali. Queste vanno a fornire la corretta illuminazione a diverse zone della stanza, in base alle attività svolte. Ad esempio, si può prevedere un’illuminazione specifica per guardare la tv, una per la zona lettura e una per l’angolo studio. Infine, per accentuare l’impatto estetico, è possibile ricorrere alle luci d’accento, ideali per dare risalto a elementi architettonici e di design.

In questo articolo andremo a scoprire quali corpi luce scegliere e dove collocarli al fine di fornire ai salotti arredati in stile moderno un’illuminazione davvero perfetta.

Corpi luce in stile e di design per il salotto moderno

I corpi luce non sono solo dispositivi predisposti a fornire la corretta illuminazione agli ambienti, ma, se scelti con attenzione, possono diventare importanti pezzi d’arredo. Per ottenere i risultati più sorprendenti, è necessario individuare quelli che meglio si integrano con l’arredo presente, sia per stile sia per colore e materiali utilizzati.

Per illuminare i salotti in stile moderno si può dunque puntare su corpi illuminanti di design dalle linee moderne e originali. Tra i veri must have di questi ambienti rientrano le lampade da tavolo, le quali, collocate sui tavolini, sulle mensole o dietro al televisore donano un tocco unico all’ambiente.

Lampade da tavolo in stile moderno per il salotto

Chi desidera puntare il tutto per tutto su questi corpi luce ha letteralmente l’imbarazzo della scelta. Dando un’occhiata a siti e-commerce specializzati come quello di Leroy Merlin, si nota subito quanto sia ampia la scelta di lampade da tavolo di design per il salotto. Caratterizzate da linee minimal e forme anche molto originali, possono essere realizzate in metallo, vetro, PVC, ma anche in materiali naturali come legno e tessuto, perfetti per dare un tocco di originalità in più all’ambiente.

A seconda del tipo di illuminazione che si desidera ottenere, è possibile optare per modelli con o senza paralume, dotate di luci a LED integrate, con braccio flessibile, con fascio di luce puntuale e direzionale oppure in grado di illuminare l’ambiente a 360°. Non mancano poi i modelli con luce dimmerabile, perfetti per regolare il fascio luminoso in base alle esigenze del momento, nonché con accensione touch e senza fili. Questi ultimi in particolare sono ideali per chi desidera collocare le lampade da tavolo sul tavolino posto davanti al divano oppure su scaffali e librerie senza doversi preoccupare di antiestetici cavi elettrici.

Illuminare in modo perfetto il salotto

La scelta dello stile dei corpi luce è fondamentale per illuminare il salotto moderno senza rinunciare al fattore estetico, ma non può non essere accompagnata dall’analisi accurata delle caratteristiche dei singoli corpi illuminanti. Questi ultimi devono essere in grado di fornire il corretto tipo di illuminazione in base al risultato che si desidera ottenere.

Per quanto riguarda la luce diffusa, ossia quella preposta a illuminare l’intero ambiente limitando le zone d’ombra, è necessario puntare su corpi luce in grado illuminare tutta la stanza in modo omogeneo. Via libera a lampade da tavolo con diffusore a 360°, lampadari a sospensione di lunghezza adeguata all’altezza del soffitto e plafoniere. Per ottenere un buon risultato, i corpi luce dovrebbero essere posti al centro della stanza oppure, in caso di ambienti molto ampi, ai lati.

Le luci d’atmosfera possono invece essere ottenute puntando su corpi illuminanti dalla luce calda e soffusa, i quali potranno essere posizionati negli angoli della stanza, ai lati del divano o in altri punti strategici. Tra i corpi luce più adatti rientrano le lampade da tavolo e le piantane con paralume o luce dimmerabile, ma anche le strisce di luci a LED, perfette per donare all’ambiente un aspetto ancora più moderno.

Per quanto riguarda le luci d’accento, ottime le lampade da tavolo con luce puntuale, le applique e i faretti.

Luci funzionali nel salotto moderno

Le luci funzionali del salotto devono assolvere diversi compiti. In particolare, possono essere utilizzate per dare luce: