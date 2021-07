A Riccione l’ex vivaio poi divenuto Arboreto, luogo dove trovano “casa” un’ampia varietà di specie vegetali di pregio e una ricca fauna, ospita anche il ristorante “Da quei matti”, una struttura immersa nel bosco e unica nel suo genere. Il progetto, firmato dallo Studio Tognoloni & Partners, richiama il trend dell’House Jungle, caratterizzato dalla predominante la presenza della vegetazione che qui si sviluppa verticale e a soffitto, integrandosi in modo armonico con gli arredi e le finiture scelte, tra le quali le collezioni Frammenti e London di Ceramica Faetano.

Si tratta di esempio di Biophilic Design, di cui si parla ormai da qualche anno in riferimento all’architettura verde, una modalità di progettazione sostenibile che mira a creare un continuum tra ambiente esterno e interno, e a riconnettere l’uomo con la natura. E’ così che all’interno della location la vegetazione arricchisce, decora e incornicia momenti di socialità tra le persone.

Il verde acceso delle piante rampicanti che corrono lungo le pareti viene valorizzato da pregiati legni provenienti dal Sudamerica e dalle colorate superfici in gres porcellanato delle collezioni Ceramica Faetano, per lo più in piccolo formato e muretto.

Ritroviamo tutto il fascino delle tradizionali abitazioni locali, dai pavimenti alle cementine decorate con motivi floreali e geometrici, mix and match di grafismi e colori di ispirazione 60’ e 70’ delle superfici 20×20 della linea London; ma anche la delicatezza del muretto lucido della collezione Frammenti, nel prezioso formato 7,5×40, che si ispira ai manufatti di una volta, dai colori tenui e pastello su cui risalta ancor più il verde rigoglioso che caratterizza anche l’ambiente dei bagni – in rosa per quelli degli uomini e in azzurro per quelli delle donne.

Elementi industriali, dal pavimento di recupero della “piazza centrale” alle imponenti lampade che sovrastano il locale e che richiamano la forma dei contenitori dell’olio, controbilanciano l’atmosfera romantica e la rendono più contemporanea.

Tutto è pensato e progettato nei minimi dettagli dal team dello Studio Tognoloni & Partners per accogliere le richieste delle nuove generazioni, la cui convivialità green, rispettosa dei diritti e social esige spazi volutamente seducenti per attrarre un pubblico di follower sempre più numeroso. Senza però dimenticare il proprio passato e le proprie tradizioni e, soprattutto, nel pieno rispetto del genius loci.