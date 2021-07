Nel corso delle giornate più calde l’uso dei climatizzatori in casa, oltre a incidere sui costi in bolletta, influisce negativamente anche sull’ambiente. Tra le soluzioni per ottimizzare l’uso dei condizionatori, Oknoplast propone i frangisole a lamelle in alluminio, sistemi ombreggianti motorizzati che permettono di riparare l’abitazione dall’eccesso di luce naturale. La possibilità di orientare le lamelle consente di gestire a proprio piacimento la quantità di luce in ingresso, e mantenere così il clima e l’atmosfera ideali in casa: estetica, design, funzionalità e sensibilità verso il nostro pianeta in un unico prodotto.

Il materiale con cui sono realizzati, l’alluminio, è riciclabile all’infinito e altamente performante dal punto di vista della resistenza meccanica e dell’elasticità. Per le sue caratteristiche richiede una manutenzione davvero minima, come una semplice pulizia. Si tratta dunque di una soluzione green, che consente di limitare l’impatto sull’ambiente e sulla bolletta, garantendo tuttavia elevati standard di comfort.

Dal punto di vista pratico ed estetico, il frangisole a lamelle permette una flessibilità estrema nella gestione della luminosità con un ingombro davvero minimo. Le stecche in alluminio, minimali e discrete, vantano uno spessore della parete maggiorato che soddisfa la più alta classe di resistenza al vento e sono dotate di una guarnizione in gomma che ne permette un funzionamento del tutto silenzioso.

Anche in ottica di sicurezza, antinfortunio e antieffrazione questo prodotto non lascia nulla al caso: è infatti dotato di uno speciale meccanismo che può rilevare la presenza di oggetti in fase di chiusura, evitandone lo schiacciamento indesiderato. Le lamelle presentano, inoltre, un innovativo sistema antiscasso che ne impedisce il sollevamento, proteggendo così gli infissi da potenziali tentativi di effrazione.

Le tende frangisole a lamelle sono disponibili in 20 diversi colori, dal nero all’avorio, e possono raggiungere dimensioni importanti: fino a 2,8 m di larghezza e 4 m di altezza, per una superficie massima di 9mq che consente di schermare aree particolarmente ampie. Nella versione standard sono dotate di motore Somfy e stecche di colore bianco.

Infine, come per tutti gli altri prodotti Oknoplast, anche le tende frangisole offrono all’utente differenti opportunità di personalizzazione dal punto di vista degli accessori: tra questi ricordiamo i sensori per il vento, che evitano che le stecche si pieghino o si rovinino in caso di forti correnti; il ricevitore Smoove Uno IO Pure, interruttore manuale per movimentare comodamente il frangisole; o il telecomando a 1 o 5 canali, per manovrare il frangisole a distanza.