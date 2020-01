(di Francesco Gallo) (ANSA) – ROMA, 27 GEN – Aldo, Giovanni & Giacomo con ‘Odio l’estate’ di Massimo Venier, in sala dal 30 gennaio con Medusa in 500 copie, tornano al passato in una commedia agrodolce che fa ridere e commuove. Una sorta di sequel ideale di ‘Tre uomini e una gamba’ ventitré anni dopo con Aldo, Giovanni e Giacomo più maturi con tanto di moglie e figli.

Questa la storia del loro decimo film. Il caso vuole che Aldo, Giovanni e Giacomo si ritrovino con le rispettive famiglie ad aver affittato per sbaglio la stessa villa in una località di mare. L’istinto iniziale è quello di litigare e rivendicare ognuno i propri diritti sulla casa, ma alla fine prevale la soluzione di convivere alla meglio nella villa che, tra l’altro, si presta perché è molto grande. E così inizia la loro folle vacanza nel segno della differenza.

Nel film due straordinari camei. Quello di Massimo Ranieri, nei panni di se stesso, che coinvolge durante un suo concerto Aldo Baglio, suo fan da sempre, e soprattutto quello di Michele Placido nei panni di un maresciallo dei carabinieri furbetto e scansafatiche, sempre pronto a correre a casa dalla moglie per mangiare la pastasciutta. (ANSA).



