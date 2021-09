Uscirà nelle sale italiane giovedì 21ottobreUpside Down,il nuovolungometraggiodiLucaTornatore.È la storia diPaolo,unragazzoDown,deisuoi sforzi per sovvertire i pregiudizi,dell’allenamento per il suo primo incontro di boxeamatoriale. Il film è ispirato a una storia vera.Nel ruolo del protagonista,l’attoreeatletaGabriele Di Bello,26 anni, originario di Tivoli,approdato in tv e ora al cinema dal mondo dello sport e della danza. Campione di nuoto, conparticolare abilità nei 50 metri stile libero e nei 50 metri delfino, nel 2019 ha rappresentato l’Italiaalle Special Olympics di Abu Dhabi, vincendo la medaglia di bronzo. Bravissimo ballerino di hip hope abile giocatore di bowling, è stato tra i protagonisti della fiction di Rai Uno “Ognuno è perfetto” edella docufiction di Rai Tre “Hotel 6 stelle”.Nel cast,gli attoriDonatella FinocchiaroeFabio Troiano,che interpretano i genitori diPaolo,Veronica e Lorenzo;l’attoreAntonio Zavatteri,nelpersonaggioguidadel maestro di boxe,vistodi recentenel ruolo diArrigo Sacchi nel film“Il Divin Codino”; nel cameo diex allenatore ememoriastorica della palestra,Paolo Graziosi, dal debutto negli Anni Sessanta ne “Gli Arcangeli”di Enzo Battagliaein“Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli,tra i grandi protagonistidelnostroteatro e delnostro cinema.Trama-Paolo (Gabriele Di Bello)vive con i genitori elavora in un ristorante. In una palestra dovesegue un corso di ginnastica posturale conosce Armando (Antonio Zavatteri), maestro di pugilato.Paolo assiste agli allenamenti di Armando e pian piano nasce in lui il desiderio di mettersi allaprova in questo sport. La scelta è supportata con entusiasmo dalla madre Veronica (DonatellaFinocchiaro) ma è oggetto di contrasto con il padre Lorenzo (Fabio Troiano), da sempre insicuro sucome rapportarsi con il figlio. Armando, che ha sempre presente i limiti di Paolo, non prova mai atrascenderli, riuscendo alla fine a portarlo al tanto agognato incontro d’esordio.Upside Down, ambientato tra Puglia e Valle d’Aosta, èprodottoe distribuitodaDMCommunicationin collaborazione conRai Cinema, con il supporto diMIC,Valle d’Aosta,Regione Lazio,Regione Puglia.