La Fondazione Flavio Vespasiano, con sede a Rieti, opera in ambito nazionale – la principale manifestazione organizzata è il Reate Festival – con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la musica d’arte, con particolare riguardo al teatro musicale e alla valorizzazione delle giovani generazioni di musicisti. Sovrintendente della Fondazione è Lucia Bonifaci, il direttore artistico Cesare Scarton.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili al botteghino a partire da due ore prima dell’inizio di ogni spettacolo o online sul sito boxol.it/teatropalladium . Il prezzo di ciascun biglietto è di 20 euro intero, 10 euro ridotto. Per maggiori informazioni contattare [email protected] , [email protected]

In Femmina infame la figura di Caterina Medici, ricordata anche da Alessandro Manzoni nel capitolo XXXI de I Promessi Sposi, diventa così simbolo di una società che condannava le donne al ruolo di vittime. Il racconto, che coniuga musica, storia e impegno sociale, si sviluppa attraverso una lente critica, offrendo al pubblico uno spaccato intenso e drammatico della realtà storica che le donne hanno dovuto affrontare nel corso dei secoli.

L’innovativo progetto teatrale commissionato dalla Fondazione Flavio Vespasiano e realizzato con i fondi del Progetto Speciale del Ministero della Cultura ripercorre la tragica vicenda di Caterina Medici, la cui vita, segnata dalla miseria, dall’oppressione e dalle ingiuste accuse di stregoneria, culmina in una morte atroce sul rogo, in netto contrasto con il destino glorioso della sua celebre omonima, Caterina de’ Medici, regina di Francia.

L’opera si avvale della drammaturgia di Guido Barbieri e delle musiche di compositori contemporanei come Giorgio Battistelli, Tomas Luis de Victoria, Francesco Filidei, Lou Harrison, Lorenzo Pagliei, e Gabriella Schiavone. Protagonista è Elena Bucci (Premio Ubu 2016, Premio Eleonora Duse 2016, Premio Hystrio – ANCT 2017, Premio ERF 2022 alla carriera), che con la sua esperienza e sensibilità arricchisce ulteriormente la potenza espressiva dello spettacolo.

Lo spettacolo, una prima nazionale assoluta, è interamente dedicato alla condizione della donna come vittima e offre una riflessione profonda sul tema attraverso una narrazione potente e suggestiva.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, la Fondazione Flavio Vespasiano presenta l’opera di teatro musicale “Femmina infame. Storia di Caterina Medici bruciata come strega professa” il 21 novembre al Teatro Palladium di Roma.

in

by

Storia di Caterina Medici bruciata come strega professa

A Roma in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la prima assoluta di Femmina infame

View All Result

No Result

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy