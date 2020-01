(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Un pezzo d’Italia all’IFFR – International Film Festival di Rotterdam con ‘Checkpoint Berlin’ di Fabrizio Ferraro che passerà oggi nella sezione Bright Future. Il film in sala dal 17 Marzo 2020 distribuito da Boudu in occasione dell’uscita vedrà anche, in alcune istituzioni europee, la programmazione in contemporanea tra cui la Cinemateca Portoghese di Lisbona, Filmoteca di Barcellona, Cineteca Slovena di Lubjana e Museo del Cinema di Torino. Questa la storia.Un regista si trova a Berlino per la proiezione di un suo film. Camminando per la città riflette sul Muro e sull’esperienza leggendaria di un suo parente, uno zio mai più ritrovato, dissennato per amore e divenuto da quel momento passeur tra le due zone della Germania divisa. Nel cast di Checkpoint Berlin, Alessandro Carlini, Marcello Fagiani, Fabio Fusco, Marta Reggio, Marco Ciampani, Caterina Gueli, Freddy Paul Grunert. (ANSA).



