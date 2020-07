A Trudie Styler e Sting è stato assegnato il premio ‘Ischia Global Ambassador’ che sarà consegnato nel corso della 18esima edizione del Global Film & Music festival in programma dal 12 al 19 luglio. ”E’ il nostro modo per dire un immenso grazie a questi due straordinari amici, sempre vicini all’Italia e alla nostra isola, presenze che questa estate hanno ancora più valore – annuncia Tony Renis, presidente onorario del festival – come è noto Trudie Styler è sostenitrice da anni del Social Cinema Forum, il suo impegno ambientalista e per i diritti umani è un grande stimolo per tutti noi. Dal primo arrivo di Sting sull’isola con lo storico concerto insieme a Zucchero nel 2009 fino alla partecipazione di Bob Geldof lo scorso anno, grazie al lavoro di Trudie Styler nel board del festival, da Ischia si parla al mondo”. L’attrice e produttrice inglese è impegnata da anni con il marito Sting per la causa ambientalista con la loro Rainforest Foundation che si batte per la protezione delle foreste pluviali e la difesa dei diritti delle popolazioni indigene. Nell’ambito del Social Cinema Forum, sarà premiata la Fondazione Leonardo Di Caprio.

