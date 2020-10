19 date in 17 città italiane.

Prende il via il 2 novembre da Milano la 4 a edizione della rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo degli oceani e dei water sport.

Importante lo sforzo dell’organizzazione per garantire il regolare svolgimento del Festival nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale vigenti nelle sale cinematografiche L’Ocean Film Festival Italia, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo degli oceani e dei water sport che propone le migliori pellicole selezionate tra i film presentati all’omonima manifestazione australiana, è pronto a partire con la quarta edizione!

La kermesse presenta una selezione di 7 pellicole a tema oceanico tra le più accattivanti del mondo.

L’Ocean Film Festival, nato e progettato per ipnotizzare e affascinare, mette infatti in mostra una celebrazione cinematografica dei nostri mari e degli oceani composta da filmati ripresi sopra e sotto la superficie dell’acqua. Questa raccolta unica di cortometraggi da tutto il mondo documenta la bellezza e la potenza dell’oceano e celebra i subacquei, i surfisti, i nuotatori e gli oceanografi che vivono per la nebbia salina del mare, che inseguono le creste delle onde e che si meravigliano dei misteri del grande blu.

Proprio con questa spinta nel cuore ITACA The Outdoor Community, la società licenziataria in esclusiva in Italia per l’Ocean Film Festival, ha deciso di mettere in campo un’importante macchina organizzativa per riuscire a portare la rassegna in tour in Italia nel rispetto delle vigenti normative sul distanziamento, in stretta collaborazione con gli esercenti delle sale cinematografiche.

“È uno sforzo che andava fatto – ha dichiarato Alessandra Raggio, Amministratore Delegato di Itaca, che ha aggiunto – siamo davvero contenti di esser riusciti a organizzare il Tour 2020 nonostante le tantissime difficoltà incontrate in questi mesi. Grazie all’Ocean Film Festival, il pubblico potrà viaggiare nelle profondità degli oceani alla scoperta di relitti e grotte (Mea and the Sea); trovarsi a tu per tu con il Re dell’Artico, ovvero l’orso polare (Bare Existence); immergersi nelle acque della Polinesia francese, nell’Oceano Pacifico meridionale (Deep Sea Polynesia); andare alla ricerca dell’onda perfetta nelle solitudini artiche insieme al surfer Fraser Dovell (A Corner of the Earth – ACOTE); partire per un viaggio in barca a vela dalle coste del Sud Africa fino alle isole Kerguelen insieme a Teo, Norman e

Julien (Tipping Point); vivere la passione decennale che lega il fotografo australiano Scott Portelli alle megattere che abitano le acque delle isole di Tonga, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico meridionale (Swimming with Gentle Giants); dare una nuova vita ad una pilotina abbandonata e viaggiarci verso la British Columbia alla ricerca di onde da surfare (Camel Finds Water)”.

Il primo appuntamento con la kermesse, che preannuncia ricca di filmati commoventi, interviste toccanti e narrazioni penetranti, è in programma il 2 novembre 2020 con l’ormai celebre “Premiere” di Milano (insieme a Torino, le uniche città con 2 proiezioni in calendario). Il viaggio lungo lo stivale proseguirà poi a Bologna, Firenze, Roma, Brescia, Verona, Bolzano e Bari, solo per citarne alcune, con ben 5 location inedite e 10 regioni coinvolte.

Numerosi anche a questa edizione gli ospiti in sala. Molti verranno annunciati nel corso delle prossime settimane ma è già confermata la partecipazione alla première di Milano del 2 novembre dell’ambassador Aqua Lung Mike Maric, medico, ex campione mondiale di Apnea (2004), coach di 5° stile e respirazione e allenatore di atleti olimpici oltre che scrittore. In entrambe le date torinesi invece (4 e 5 novembre) ci sarà il windsurfer professionista Federico Morisio.

